Há umas semanas, fui com os meus filhos ao Portugal dos Pequenitos e, no pavilhão de Moçambique, na parte mais recente do recinto, dei com eles maravilhados em frente a uma parede que dizia qualquer coisa como “África, berço do mundo” e que mostrava uma imagem em tamanho real da evolução do homem.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt