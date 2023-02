Portugal chega na Bulgária à qualificação para o Eurobasket

A selecção portuguesa de basquetebol chegou à cidade de Botevgrad com uma vantagem de 10 pontos para gerir sobre a Bulgária e terminou a partida com uma derrota por oito (90-82). Um resultado que permite a Portugal apurar-se, desde já, para a fase de qualificação do Eurobasket 2025.

Na Arena Botevgrad, a Bulgária teve a seu favor um apoio esmagador nas bancadas, com cerca de 4500 espectadores, e um início de jogo mais autoritário, que lhe permitiu colocar Portugal em sentido. Quase sempre com recurso à arte de Aleksandar Vezenkov, jogador de 27 anos do Olympiacos que, do ponto de vista ofensivo, carregou a equipa às costas (terminou com 30 pontos), alternou jogo interior com lançamentos mais longos e foi complicando a vida ao adversário.

A selecção portuguesa não se deixou abalar. Paulatinamente, foi conseguindo libertar Travante Williams (alvo de marcação cerrada) e Diogo Ventura foi aparecendo para liderar as acções ofensivas. Com tranquilidade, mais rapidez e critério na circulação, os espaços foram surgindo e o acerto de trás da linha dos três pontos permitiu a reviravolta.

O equilíbrio, porém, foi a nota dominante, como se percebia no final do primeiro período (19-19) e ao intervalo, que chegou com uma vantagem ligeira da Bulgária (43-40).

A precisar de uma margem mais ampla para arrebatar o primeiro lugar do Grupo F de pré-qualificação, a selecção da casa entrou com novo ímpeto na segunda parte e com Chavdar Kostov em bom plano, especialmente nos lançamentos longos após acções de transição. Conseguiu chegar aos 66-52 e fez soar os alarmes, fechando o terceiro período já na frente da “eliminatória”: 70-58.

Portugal estava obrigado, pelo menos, a reduzir a desvantagem, e, mesmo com várias falhas de marcação e dificuldades na luta das tabelas, a 28 segundos do fim perdia por 90-80. O resultado ainda servia as aspirações portuguesas e Diogo Ventura ainda foi um par de vezes para a linha de lance livre. Não foi totalmente eficaz, mas acabou por ser suficiente. Com 90-82, a selecção nacional confirmou o primeiro lugar do grupo e a passagem à fase principal de qualificação para o Europeu.