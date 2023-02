Pinto da Costa indignado após derrota do FC Porto: “Acabem com o VAR”

Presidente dos “dragões” lamenta que a actuação do videoárbitro esteja a “desvirtuar a verdade do campeonato”.

A derrota do FC Porto com o Gil Vicente, que deixou os "dragões" a oito pontos da liderança do campeonato, está a gerar indignação dos responsáveis do clube em relação à arbitragem. Críticas que, em particular, são dirigidas ao VAR.

"Perante a actuação deste VAR e no jogo de Vizela, faço daqui um pedido: acabem com o VAR, haver VAR para uns e não haver VAR para outros faz o sentido contrário da verdade do jogo. Se só actua para uns e não para outros, acabe-se com o VAR, não está a fazer nada, a não ser a gastar dinheiro e desvirtuar a verdade do campeonato", apontou Pinto da Costa, presidente do FC Porto, em declarações ao Porto Canal.

O dirigente, que enalteceu a reacção dos adeptos no final do encontro (aplaudiram a equipa), prosseguiu com reparos aos critérios da equipa de arbitragem. "O que aconteceu é desvirtuar a verdade do jogo, toda a gente viu isso. Não tratamos os árbitros por tu, nem sequer com eles falamos. O Conselho de Arbitragem que medite bem com o que aconteceu nesta jornada".

Pelo mesmo diapasão, ainda que de forma mais contida, afinou Sérgio Conceição, treinador do FC Porto que sublinhou a atitude dos jogadores. "Eles não precisam destas palavras bonitas, mas hoje foi uma noite em que tudo aconteceu ao contrário e, na minha opinião, nos lances dúbios houve muito rigor e muita visualização, mas tem de ser para as duas equipas".