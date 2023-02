Manchester United conquista Taça da Liga

Com o futuro no ar sobre quem será o novo dono, o Manchester United conquistou neste domingo a Taça da Liga inglesa, ao triunfar na final em Wembley sobre o Newcastle por 2-0. Foi o primeiro título em Inglaterra para Bruno Fernandes (que foi titular e capitão) e Diogo Dalot (também foi titular), e também para Erik ten Hag, o técnico neerlandês que tomou conta dos “red devils” no início da época.

Com os seus dois portugueses a jogar de início, a formação de Manchester chegou ao intervalo a ganhar por 2-0, com golos de Casemiro (33’) e de Botman na própria baliza aos 39’, a desviar um remate de Rashford. O jogo ficou resolvido aqui porque os “magpies” nunca não foram eficazes a finalizar as oportunidades que tiveram.

Esta foi a sexta vez que o Manchester United conquistou a Taça da Liga, e foi ainda o primeiro título dos “red devils” em quase seis anos – conquistara os seus últimos troféus em 2017, uma Liga Europa e uma Taça da Liga com José Mourinho no banco.