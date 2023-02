Palcos da semana: Chavez, O Misantropo, Lucia, poesia e o teatro em festa

Os próximos dias trazem Molière por Hugo van der Ding e Martim Sousa Tavares, Festa do Teatro em Montemor-o-Novo, Frankie Chavez em Alcântara, ópera de Donizetti e muita Poesia à Mesa.

Ding, Tavares e seu misantropo

Quando Hugo van der Ding e Martim Sousa Tavares se juntam, é comédia mordaz na certa – que o digam os ouvintes do podcast Era Uma Vez Duas Pessoas. Agora, unem forças numa peça baseada n’O Misantropo de Molière, com encenação de Mónica Garnel e interpretações de Ana Guiomar, David Esteves, Inês Vaz, Joana Bernardo, João Vicente, José Neves, Manuel Coelho e Manuel Moreira.

Da antestreia em Sintra e da estreia oficial em Bragança, seguem para mais uma dúzia de sessões pelo país fora, no âmbito da Odisseia Nacional do D. Maria II, que produz a peça. O roteiro completo está aqui.

SINTRA Centro Cultural Olga Cadaval

Dia 3 de Março, às 21h

Grátis BRAGANÇA Teatro Municipal

Dia 11 de Março, às 21h

Bilhetes a 7€

Chavez de Alcântara

Cheguei bem. Foi assim que Frankie Chavez se fez anunciar, recentemente, num tom diferente do que lhe conhecíamos. Essa canção abriu caminho a Alcântara, um álbum emoldurado por paisagens blues-folk, mas contrastante com a discografia anterior por ser totalmente cantado em português.

Composto por nove originais e uma versão de Só, de Jorge Palma, foi assim baptizado porque era nesse bairro lisboeta que Chavez vivia quando o começou a conceber, ainda em pandemia e num estúdio improvisado.

Acabado de chegar aos escaparates, Alcântara sai agora de casa para uma extensa digressão de clubes. Arranca em Torres Vedras e há-de visitar Lisboa (10 de Março), Coimbra (11), Porto (18), Leiria (24), Arcos de Valdevez (25), Braga (1 de Abril) e outros locais ainda por marcar.

TORRES VEDRAS Bang Venue

Dia 4 de Março, às 22h30

Bilhetes a 12€

Drama, comédia e festa

Dos reversos da história de Bonaparte revelados pela Companhia do Chapitô em Napoleão ou O Complexo de Épico até à cicatriz de guerra que é Kindzu, adaptação da Terra Sonâmbula de Mia Couto apresentada pelo Teatro Ibérico, vão perto de 30 espectáculos oferecidos pela Festa do Teatro de Montemor-o-Novo, num programa que contempla todo o tipo de peças, temas e público.

Entre outros, há lugar para o Som e Fúria de Isabel Rodrigues Costa, a clandestinidade pré-25 de Abril das Memórias de Uma Falsificadora de Catarina Requeijo, as palavras de Luís de Sttau Monteiro como inspiração para Esta Senhora Vem Consigo? da Theatron, as marionetas da Alma d’Arame em King Kong - Quem É o Monstro?, o tratado clown de Andréa Macera Sobre Tomates, Tamancos e Tesouras ou um bem-disposto Fado Mimado pela D’Orfeu.

MONTEMOR-O-NOVO Vários locais

De 1 a 31 de Março

Grátis

Programa detalhado aqui

Lucia entre séculos

Depois de ter encenado Faust, de Gounod, em Maio do ano passado, o espanhol Alfonso Romero Mora retorna ao São Carlos com uma nova produção de Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti. Nesta versão, a tragédia desenvolve-se em dois tempos e realidades distintas: os subúrbios de uma cidade dos nossos dias e a atmosfera oitocentista original.

Os papéis principais estão entregues à soprano Rita Marques e ao tenor Luís Gomes. A direcção musical é de Antonio Pirolli, com a Orquestra Sinfónica Portuguesa e do Coro do Teatro Nacional de São Carlos na interpretação.

Decadência, paixões e loucura pautam a ópera que Donizetti compôs para um libreto de Salvatore Cammarano, por sua vez baseado num romance de Walter Scott.

LISBOA Teatro Nacional de São Carlos

Dias 3, 8 e 10 de Março, às 20h; dia 5, às 16h

Bilhetes de 25€ a 70€

Poesia à Mesa e por todo o lado

São João da Madeira volta a pôr a Poesia à Mesa, em jeito de contagem decrescente para o dia mundial que se celebra a 21 de Março e em modo de celebração do centenário do nascimento de Eugénio de Andrade, a quem é dedicada esta 21.ª edição do festival literário.

A maior expressão da homenagem será a estreia nacional da conferência-performance Branco de Neve, que une Gonçalo M. Tavares e Os Espacialistas em torno da obra de Andrade.

Outras linhas fortes do programa são a exposição A Raiz das Palavras, a Simbiose de rap e spoken word feita por Maze e Spock, a habitual Peregrinação Poética (este ano, com o actor Marcantonio Del Carlo) e um Serão Poético com João Gil, a que se juntam apresentações de livros, tertúlias, conversas para ir Poetizando, oficinas, concursos e actividades para crianças.

São apenas alguns exemplos de como a poesia andará por todo o lado, das salas aos espaços ao ar livre, passando por restaurantes, autocarros, escolas, fábricas e até estendais, lápis e aventais.