Festival da Canção: Churky, Cláudia Pascoal, Mimicat, You Can’t Win, Charlie Brown, Sal, Esse Povo e Neon Soho na final

Churky, Cláudia Pascoal, Mimicat, You Can't Win, Charlie Brown, SAL, Esse Povo e Neon Soho vão passar à próxima fase do 57ª Festival da Canção e podem concorrer por um lugar na Eurovisão. O arranque desta edição, ou seja, a primeira semifinal, deu-se este sábado à noite, numa cerimónia transmitida em directo na RTP1 e conduzida por Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato, com Inês Lopes Gonçalves na green room e Wandson Lisboa a tratar das redes sociais.

À final de 11 de Março irão o pop-rock com sopros Encruzilhada, de Churky, o grito minhoto Nasci Maria, de Cláudia Pascoal, a teatralidade de Ai Coração, de Mimicat, com um sofá em palco e dançarinas, a baladeira Contraste Mudo, de You Can't Win, Charlie Brown e Viver, de Sal – que partilham um membro, João Gil, com os também finalistas You Can't Win, Charlie Brown –, a primeira das duas canções apuradas que citam José Afonso, sendo que esta se refere directamente a "Zeca".

Estas foram as cinco canções apuradas de forma tradicional. Sapatos de Cimento, de Esse Povo, a segunda a citar Afonso, o cantautor cuja morte fez 36 anos três dias antes do festival, uma formação criada para o festival por Quim Albergaria, baterista/vocalista dos PAUS e Bateu Matou, com a sua voz a juntar-se à de Ola Ruth, Catarina Archer e Rafa Magalhães, passou automaticamente por, como explicaram os apresentadores, o número de telefone do voto do público ter estado bloqueado numa operadora um grande período de tempo.

Sendo assim, em vez das 12 canções que estavam planeadas, a final terá 13 temas a concurso. Já a última consagrada, a pop electrónica de Endless World, de Neon Soho, trio centrado na voz tremenda de Ana Vieira, foi salva pelo público, numa novidade da organização deste ano que aumentou as canções da final e fez com que existissem 15 minutos extra de programa após o anúncio dos vencedores convencionais, apurados com uma mistura dos votos do público e do júri composto por Alex D'Alva Teixeira, Márcia, Pedro Ribeiro, Carlos Mendes, Sara Correia, Neev e MARO​. Estavam ainda a concurso canções de Moyah, Bolha e April Ivy.

Neste início do festival houve ainda espaço para um medley de clássicos do festival encabeçado pelos HMB, a arrancar com Sol de Inverno, imortalizado por Simone de Oliveira, tendo-se juntado depois outras vozes à de Héber Marques, como Nena, para pegar em Ele e Ela, interpretado originalmente por Madalena Iglésias, Wander Isaac, para Um Grande, Grande Amor, de José Cid, e Ana Bacalhau, para Amor de Água Fresca, de Dina e Rosa Lobato de Faria. Todos juntos cantaram também Amar Pelos Dois, o tema de Luísa Sobral que venceu a Eurovisão na voz do irmão Salvador.

Fernando Tordo também apareceu para cantar Tourada​, canção sua e de José Carlos Ary dos Santos que levou à Eurovisão em 1973, e para falar no final. O tema mítico, que dava uma antevisão do 25 de Abril, faz 50 anos, e a comemoração vai prosseguir nos palcos em Lisboa e no Porto. Blanca Paloma, a vencedora do Benidorm Fest que irá representar a Espanha na Eurovisão, também interpretou uma versão acústica de Eaea, a canção que se fará ouvir em Maio em Liverpool.

A segunda semifinal decorre na próxima semana, apresentada por Sónia Araújo e Jorge Gabriel.