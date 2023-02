Covid-19: “Toda a gente deveria tomar uma dose da vacina bivalente”

Faz sentido a “casa aberta” para todas as fases de vacinação contra a covid-19, atendendo a que a comissão de peritos da DGS, embora não se oponha à disponibilização das vacinas, também não recomenda a vacinação universal com a segunda dose de reforço das pessoas saudáveis entre os 18 e os 49 anos?

Faz sentido porque haverá uma data a partir da qual será sensato considerar o fim desta campanha. As coberturas vacinais, especialmente nas pessoas abaixo dos 60 anos, não são muito altas, são moderadas, e faz sentido informar as pessoas de que ainda há oportunidade de se vacinarem. Mas é evidente que isto não pode continuar eternamente. Esta campanha tem que ter um ponto final. Existem ainda alguns grandes centros de vacinação por causa da covid-19 que consomem recursos humanos e penso que, agora que nos estamos a aproximar da Primavera, deve-se fazer uma suspensão desta campanha, para depois recomeçarmos, eventualmente no próximo Outono.

A quem, fora dos grupos de risco, recomendaria a vacinação nesta fase?

De um modo geral, recomendaria que toda a gente tomasse uma dose da vacina bivalente [que só chegou a Portugal no último trimestre de 2022 e cujas versões mais recentes têm uma componente da Ómicron e outra do vírus original]. Esta vacina que está a ser administrada ajuda o sistema imunitário a reconhecer toda esta sopa de subvariantes que estão à nossa volta e que com o tempo vão continuar a mudar.

Portanto, a vacina é recomendada para adultos acima dos 18 anos e eu penso que é sensato as pessoas tomarem-na, porque, no que diz respeito a doença grave, ficam mais protegidas e, no que diz respeito a infecção, ficam protegidas temporariamente. E recordo: não é boa ideia as pessoas serem infectadas pela covid, porque já percebemos que existem riscos de complicações de toda a ordem. E não é necessário ser uma infecção grave que leve ao hospital. O vírus chega praticamente a todos os órgãos internos, tem uma grande propensão para originar microtrombos na parede interna de veias e artérias, vai ao sistema neurológico, tem uma função de desregulação do sistema imunitário. Isto não é uma “gripezinha”. É verdade que o facto de já terem sido vacinadas confere às pessoas uma maior protecção. Um estudo feito em Portugal mostra que, ao fim de oito meses, a chamada imunidade hibrida (a pessoa que foi vacinada e também foi infectada) confere uma protecção de aproximadamente 60% contra infecção, comparativamente às pessoas que foram apenas vacinadas e não foram infectadas. Agora, isto não é uma segurança absoluta, não evita que as pessoas sejam infectadas.

O país deve avançar ou não com a recomendação de uma nova dose de reforço para os mais idosos no próximo Outono?

Os países que já tomaram posição sobre isso foram nessa direcção e Portugal irá também muito provavelmente recomendar a vacina no próximo Outono, em combinação com a da gripe, pelo menos a partir dos 65 anos e para os grupos de risco. Agora, a dúvida é se para essas pessoas de maior risco (imunocomprometidas, idosas…) fará sentido fazer uma recomendação também para a Primavera. Há pessoas que foram vacinadas em Outubro ou Novembro e, quando chegarmos à Primavera, a sua protecção contra infecção já estará muito em baixo. Portanto, para pessoas com doenças crónicas e de alto risco para uma infecção por covid, poder-se-á ponderar se não deveria haver uma recomendação para elas na Primavera.

É difícil responder a essa pergunta por duas razões: primeiro porque o vírus continua a evoluir muito depressa (todos os dias temos subvariantes novas e todos os dias andamos a ver se elas são mais patogénicas ou não), segundo, porque se espera, embora sem certezas, que haja alguma sazonalidade na epidemiologia deste vírus, isto é, que agora, ao entrarmos nos meses mais quentes, diminua a circulação do vírus. Se isso se verificar, provavelmente não se justificará uma recomendação de dose para a Primavera para estas pessoas de maior risco. Mas não temos certezas e é isso que tem colocado os países em dificuldade para tomar uma decisão sobre esta Primavera.