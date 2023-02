IL desafia PS e propõe Infarmed no Porto, ASAE em Braga e IFAP na Guarda

Foi uma proposta do Governo em 2017 mas acabou por desistir dela no ano seguinte, depois das críticas da direcção da entidade e dos partidos da oposição e de apenas duas dezenas de funcionários se terem candidatado à mudança. Mas agora é a Iniciativa Liberal que volta a pegar no assunto e a colocar a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) na lista das entidades e institutos públicos cujas sedes o partido quer desconcentrar de Lisboa para as capitais de distrito.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt