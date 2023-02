Rendas antigas congeladas

Como o primeiro-ministro ainda não tem informação suficiente sobre os arrendamentos antigos, certamente porque desde que, em 2017, suspendeu a lei da sua revisão não teve tempo de se informar, venho dar um modesto contributo para ajudar a calcular a compensação que diz que me há-de dar.

Tenho um apartamento T1 na zona de Odivelas arrendado desde 1973. O inquilino paga 60 euros/mês. Recebo 720 euros por ano. Pago 223 euros de IMI, 177 de condomínio e seguro, e mais IRS à taxa de 28%. Líquido: 230,4 euros por ano. Há dois anos desembolsei 2000 euros, a minha quota nas obras do prédio. O preço médio de arrendamento na zona, para esta tipologia é de 750 euros/mês. Agora, como disse outro ilustre primeiro-ministro, correligionário do actual: "É só fazer as contas."

Rosa Redondo, Portela

João Miguel Tavares e o espantalho do socialismo

O artigo de João Miguel Tavares de quinta-feira, que gira em torno do programa “Mais Habitação”, assenta toda a sua estratégia retórica numa falácia informal: a do espantalho (sendo ele, inevitavelmente, o do “bicho‑papão” do socialismo). Para que seja clara a falta de rigor intelectual de J.M.T., ilustremos, desde já, três confusões conceptuais: (i) a de “mandato [sic] judicial” com mandado; (ii) a de Marx com Proudhon (é deste último, com efeito, e não daquele, a fórmula que assimila a propriedade privada a um roubo); e (iii) a do uso da propriedade privada (da casa própria, neste caso) com a sua transformação especulativa num activo imobiliário (em colisão directa, portanto, com o direito constitucional à habitação).

Quanto aos “marxistas desmiolados” de que nos fala J.M.T., com a sua típica argumentação ad hominem, sê‑lo‑iam, de facto, se fizessem sua a ideia do articulista, de acordo com a qual toda a propriedade privada é fruto do trabalho do indivíduo ou da sua família, varrendo para debaixo do tapete, consequentemente, os múltiplos mecanismos rentistas da economia de mercado.

Eurico de Carvalho, Vila do Conde

As utopias de um Estado incapaz

As propostas da ministra da Habitação/Governo, se não se referissem a uma das piores situações para a população portuguesa, principalmente para os jovens casais, pareciam uma anedota. Obrigar a reabilitar para alugar é o lema. Então nada melhor como começar pelo próprio Estado. Basta ver a quantidade de quartéis e espaços das Forças Armadas que não têm qualquer utilidade. Dou o exemplo do quartel em que estive em Lisboa – Regimento de Sapadores de Caminho-de-ferro, em Campo de Ourique. Não sei se está ainda em funções. Se sim, não percebo para quê. Pela sua estrutura muito peculiar, seria facílimo adaptá-lo, por exemplo, a residência universitária, num momento em que há alunos a desistir do ensino superior porque as famílias não aguentam as despesas.

Por que não dispensar os terrenos da antiga padaria da Manutenção Militar e casa da intendência na rua do Ouro, Porto, para criação de uma cooperativa de habitação para a classe média? E o antigo Casão, na rua da Boavista? Como estes, teríamos muitos outros exemplos de boa aplicação de imóveis do Estado ao serviço do povo, um verdadeiro socialismo. Ainda para piorar a situação, julgar que é possível resolver este problema sem a grande intervenção das autarquias. Veja-se o que Rui Moreira fez com o Hospital Joaquim Urbano como apoio a sem-abrigo e/ou toxicodependentes. Em vez de pensar nas casas devolutas de particulares, seria muito mais fácil apoiar as câmaras no aproveitamento de equipamentos do Estado como os que foram indicados, começando por destruir todos os entraves burocráticos que acarretaria. Como diz o ditado – não subas sapateiro acima da canela. Quando o Estado tiver dado o exemplo, então poderemos pensar noutras medidas.

António Barbosa, Porto