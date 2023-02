Madeira com certificação mundial de Destino Turístico Sustentável: nível prata, a caminho do ouro

A Região Autónoma da Madeira foi confirmada como "destino turístico sustentável" com o nível Prata – da EarthCheck, entidade internacional de certificação na área.

"A distinção permite reforçar o posicionamento da Madeira como um destino turístico com enfoque no desenvolvimento sustentável", comentou o secretário madeirense com a tutela, Eduardo Jesus, à Lusa.

A confirmação do nível prata faz parte do projecto, iniciado há alguns anos, de cumprir as metas da EarthCheck para alcançar o nível Ouro. O arquipélago tem agora cinco anos para cumprir todos os critérios para receber essa certificação.

Para Eduardo Jesus, a confirmação da Prata é "reconhecer e validar todo o trabalho desenvolvido pelo destino ao longo das últimas décadas". Jesus defende que se tem apostado na "defesa de um território mais sustentável a nível ambiental, cultural, social e económico, comunicando segurança, confiança". "Um compromisso sério e transparente para com a sustentabilidade", garante.

Para a região a certificação é "da maior importância a região receber esta certificação", porque "dá resposta à preocupação dos consumidores" e "terá efeitos não só para os que visitam, mas também para aqueles que vivem na Madeira". "A sustentabilidade é uma obrigação que ganha mais valor em função da capacidade de antecipação de práticas que nos possam distinguir de outros destinos", sublinhou, até porque o reconhecimento, confere "maior credibilidade ao destino", ampliando o acesso a mercados turísticos que valorizam a sustentabilidade.

"É um passo relevante na afirmação da Madeira enquanto um must-visit ao nível global, baseado no desenvolvimento sustentável do território e no envolvimento de toda a comunidade local", enfatizou.

O processo de certificação foi desenvolvido pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura da Madeira, através da Direcção do Turismo, e começou no final de Julho de 2021. Contou com a assessoria do IPDT - Turismo e Consultoria, sendo a EarthCheck a entidade certificadora, acreditada pelo Global Sustainable Tourism Council (Conselho Global de Turismo Sustentável) e responsável pela realização da auditoria ao destino, concretizada em Dezembro de 2022.

A Madeira junta-se aos Açores, que em 2019 tornaram-se o primeiro arquipélago do mundo com esta certificação e que também estão a apontar para atingir o nível Ouro.