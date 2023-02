Morreu José Manuel Espírito Santo, antigo administrador do BES

José Manuel Espírito Santo, antigo administrador do BES, morreu este sábado aos 77 anos, confirmou o PÚBLICO junto de fonte próxima da família.

O antigo administrador, que tinha sofrido um AVC em 2019 que o deixou com lesões permanentes, morreu devido a um cancro.

José Manuel Espírito Santo Silva, um dos responsáveis do grupo e chefe de um dos cinco ramos da família, foi o único a pedir desculpa aos clientes pela queda do BES. Na Comissão Parlamentar de Inquérito do BES em 2014, no Parlamento, o primo de Ricardo Salgado disse ter sido "surpreendido" com o que se estava a descobrir sobre a gestão do banco e do grupo.

"Lamento profundamente o que sucedeu e em meu nome pessoal e do ramo familiar que represento, quero deixar as minhas primeiras palavras a essas pessoas, que foi quem mais sofreu com tudo isto e que merecem pelo menos um pedido de desculpa institucional", afirmou o gestor. "Gostava que as minhas primeiras palavras fossem dirigidas aos clientes, investidores e colaboradores que confiaram na marca Espírito Santo. Embora isso não remedeie as suas perdas e o seu sofrimento, quero dizer que lamento profundamente tudo o que sucedeu".

Espírito Santo encabeçou um dos cinco ramos da família do conselho superior do GES e foi administrador na ES Services no Luxemburgo.