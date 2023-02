Voleibol: Benfica vence Sporting na segunda fase do nacional

O Benfica venceu este sábado o Sporting, por 3-2, em jogo da 12.ª jornada da segunda fasedo campeonato nacional de voleibol.

Depois da derrota com a Fonte do Bastardo, o Sporting pretendia limpar a imagem frente a um Benfica algo instável esta temporada.

O Benfica entrou forte, a liderar confortavelmente por duas ocasiões (5-2 e 17-13), mas em ambas a equipa "desapareceu" ante um Sporting que venceu o parcial por 30-28.

Os comandados de Marcel Matz acusaram o toque e só não voltaram a claudicar por pouco. Após liderar o marcador até aos 15-12, o Benfica complicou a tarefa e só com o capitão Hugo Gaspar em campo venceu, por 25-23.

Mais concentrado e organizado, o Sporting entrou melhor no terceiro jogo e assumiu uma vantagem de quatro pontos (18-14) graças ao serviço e à movimentação junto à rede, que confundiu o bloco do Benfica, caindo o triunfo com naturalidade para a formação de Alvalade, por 25-19.

No quarto parcial o Benfica fez a diferença, mas permitiu que o Sporting conseguisse recuperar de uma desvantagem de quatro pontos (19-15), chegando a 21-21... com Hugo Gaspar a decidir (25-23).

Na "negra", o Sporting destacou-se, mas o Benfica conseguiu o 8-8. A partir daí o Sporting foi aguentando para ceder no final, por 15-12.