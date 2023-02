Real Madrid não conseguiu dar a volta ao Atlético

Empate no derby de Madrid no Santiago Bernabéu pode deixar Barcelona mais sozinho na frente.

Era impossível um jogo igual ao que aconteceu em Anfield a meio da semana, em que o Real Madrid foi a Anfield ganhar por 5-2 depois de ter estado a perder por dois com o Liverpool. Neste sábado, os "merengues", como que cansados desse espectáculo na cidade dos Beatles, não conseguiram subjugar o Atlético Madrid, apenas conseguindo um empate (1-1) que pode bem afastá-los ainda mais do líder Barcelona.

Num jogo muito pouco interessante, quase sem balizas, a equipa de Diego Simeone foi igual a si mesma, 11 resistentes, mais preocupada em criar dificuldades aos "merengues" do que ser proactiva em busca do golo. Essa dimensão guerreira dos "colchoneros" veio ao de cima aos 64', quando Angel Correa, que tinha entrado aos 60', foi expulso aos 64' por ter dado uma cotovelada a Rudiger.

A jogar com dez, o Atlético foi ainda mais defensivo, mas provou que, em lances de bola parada, não se nota a inferioridade numérica. Num livre cobrado por Griezmann (que se apresentou a jogo com o cabelo cor-de-rosa), José Giménez, central uruguaio do Atlético, fez o 0-1 e calou o Bernabéu.

A reacção do Real aconteceu aos 85. Num canto a partir da esquerda, o jovem avançado Álvaro Rodriguez, de apenas 18 anos e 1,92m de altura, fez o seu primeiro golo pela equipa principal do Real, ele que tem trabalhado no Castilla com Raúl González, um dos grandes avançados da história do Real.

A equipa de Ancelotti acabou por livrar-se da derrota, mas pode ficar mais longe do líder Barcelona - os catalães jogam neste domingo na Andaluzia frente ao Almeria e, em caso de vitória aumentam para dez pontos a sua vantagem sobre os "blancos".