Krejcikova bate Swiatek na final do Dubai

Tenista checa superou a líder do ranking WTA em dois “sets”, depois de ter eliminado Sabalenka (2) e Pegula (3) no torneio dos Emirados Árabes Unidos.

A tenista checa Barbora Krejcikova, 30.ª do ranking mundial, surpreendeu este sábado a polaca Iga Swiatek, líder do ranking, na final do torneio WTA 1.000 do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Barbora Krejcikova, de 27 anos, impôs-se a Swiatek em dois "sets", pelos parciais de 6-4 e 6-2, num encontro que durou uma hora e 32 minutos.

Her first-ever Hologic WTA Tour 1000 title!!!



???? @BKrejcikova claims the @DDFTennis crown with a 6-4, 6-2 defeat over [1] Swiatek ??#DDFTennis pic.twitter.com/gLZvf0ImyO — wta (@WTA) February 25, 2023

No Dubai, a tenista checa, que somou o sexto título da carreira, numa lista que inclui Roland Garros (2021), já tinha batido a bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois mundial, nos "quartos", e a norte-americana Jessica Pegula, número três, nas "meias".