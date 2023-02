João Matias foi sétimo no omnium da Taça das Nações

O português João Matias foi este sábado sétimo classificado no concurso olímpico do omnium da Taça das Nações de Jacarta de ciclismo de pista, numa competição vencida pelo dinamarquês Tobias Hansen.

Depois de entrar em 12.º na corrida de scratch, a primeira das quatro provas pontuáveis, o quinto lugar em tempo permitiu-lhe melhorar a posição, consolidada com o sétimo lugar na eliminação antes da corrida decisiva, de pontos, para acabar em sétimo.

Com 104 pontos, Matias conseguiu melhorar em relação ao nono conseguido no Europeu, no início de Fevereiro, numa prova em que Hansen se impôs, com 134 pontos, à frente do neozelandês Campbell Stewart, com 130, e do espanhol Sebastián Mora, com 119.

You better believe it Tobias Hansen ???? ??



A spectacular ride to secure ?? in the Men Omnium #TissotNationsCup pic.twitter.com/hqCeCZ9pjV — UCI Track Cycling (@UCI_Track) February 25, 2023

Este domingo, a olímpica Maria Martins compete no omnium, com qualificação seguida de corrida, enquanto Diogo Narciso e Iúri Leitão disputam a outra prova presente no programa dos Jogos Olímpicos, o madison, destinado a duplas de ciclistas.