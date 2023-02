Arsenal não cede na Premier League

O Arsenal vai continuar sozinho na frente da Premier League inglesa, depois de ter triunfado neste sábado no King Power Stadium por 0-1 sobre o Leicester City. Os "gunners", que serão os próximos adversários do Sporting na Liga Europa, ficam a salvo de qualquer aproximação do Manchester City, que joga também neste sábado com o Bornemouth, e conseguem uma segunda vitória consecutiva depois de três derrotas e um empate nos quatro jogos anteriorers.

Depois de o VAR ter anulado um espectacular golo do belga Trossard aos 27', o Arsenal só conseguiu marcar um golo válido no início da segunda parte, aos 46', numa jogada concretizada por Gabriel Martinelli - mas a equipa nem festejou muito o golo, porque o avançado ficou caído no relvado durante alguns minutos, acabando depois por continuar em campo até ao final.

Havia portugueses nos dois bancos, mas só um deles entrou. Ricardo Pereira, que está a regressar de uma lesão grave, voltou a ter mais uns minutos de jogo - Brendan Rodgers meteu-o em campo aos 85'. Já Fábio Vieira não foi opção para Mikel Arteta em Leicester.

O Arsenal ainda terá dois jogos em casa (Everton e Bournemouth) antes de viajar para Lisboa, para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa com o Sporting a 9 de Março.