Marcelo “não tinha conhecimento” da possibilidade de Lula discursar no Parlamento

O Presidente da República afirmou que não tinha conhecimento da intenção do Governo de fazer com que o seu homólogo brasileiro Lula da Silva discurse na sessão solene comemorativa do 25 de Abril na Assembleia da República (AR). “Não tinha que me pronunciar e não tinha conhecimento”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas esta sexta-feira à tarde, à margem de um encontro com refugiados ucranianos em Lisboa.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt