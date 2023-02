Um ladrão não se compensa

Acontece com um invasor o que acontece com um ladrão. A derrota de quem invadiu, de quem tentou conquistar e não conquistou, não é igual à derrota de quem foi invadido e não conseguiu resistir.

É com orgulho que leio no Telegraph que Portugal está entre os dez países que mais apoiaram a Ucrânia, contrastando com a Espanha e a Grécia, que até aumentaram as importações da Rússia.