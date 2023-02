Habitação e pluralismo

O recente Programa Nacional de Habitação (PNH) apresentado pelo Governo veio mostrar à saciedade o país que somos. País "preso por arames" e oscilando entre os extremos da "gravata de seda e o pé descalço", que torna quase inviável uma solução equilibrada/equânime, pois os interesses individuais em que o "dinheirito" se torna status e traz consigo uma ideologia as mais das vezes atamancada, pois de ideologia pouco tem, chegam ao despudor de – como já vi e li – criticar gastos públicos em nome dos pobres, quando quem o diz e escreve é podre de rico. A social-democracia vai fenecendo no que devia ser exemplo de como uma ideia teria de enformar uma prática dela derivada.

Aqui chegado, permito-me saudar vivamente o PÚBLICO, pela variedade de opiniões diversas que – apesar do meu "pessimismo" expresso no parágrafo anterior –, pelo menos, salvaguarda a liberdade democrática, o que não é de somenos. A edição de quarta-feira é bem exemplo disto, com os artigos de Maria João Marques, Carmo Afonso e Helena Roseta. Entre a primeira, navegando entre muitas coisas mas acabando por defender à outrance a propriedade privada e os mercados, e a segunda, bem mais defensora de quem necessita de casa para morar mas não tem dinheiro suficiente, fica a posição da terceira que concede (hélas!) ao Estado um papel regulador que devia ser central em todo o debate.

Ainda socorrendo-me do PÚBLICO, apetece-me parafrasear Miguel Esteves Cardoso (18/02), que, a determinado ponto do seu texto sobre o PNH, escreve: "A reacção da direita (é o comunismo!) e da esquerda (é o capitalismo!) confirmam essa impressão. É bom sinal." Também assim o acho.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

A Crimeia e o Donbass

A nossa comunicação social tem tratado estes dois territórios que a Rússia anexou ou pretende anexar como se fossem uma e a mesma coisa. Não são. A Crimeia foi conquista pela czarina Catarina (conhecida como Catarina da Rússia) para garantir o acesso da Rússia ao mar. Na União Soviética, a Crimeia não era uma República Soviética como a Ucrânia, mas fazia parte da Federação Russa. Foi o então Presidente da URSS, Nikita Khrustchov, que passou a Crimeia para a Ucrânia, porque os acessos eram melhores pela Ucrânia e, ao fim e ao cabo, tudo ficava no mesmo país (a URSS). Como é fácil de entender, a população da Crimeia que era russa há mais de um século continuou a ser russa.

Quando a URSS se desmembrou, seria lógico que a Crimeia voltasse a ser território russo. Não foi assim. Houve apenas um acordo para manter as bases navais russas e de a Ucrânia permitir à Rússia o acesso por terra a essas bases. Quando depois dos “acontecimentos" de 2014 a Ucrânia começou a falar da sua entrada para a NATO, a Rússia anexou a Crimeia e começou a construção de uma ponte que ligasse território russo às bases navais na Crimeia.

Já no que diz respeito ao Donbass, por muito que por lá se fale russo (eventualmente por deslocações de pessoas no tempo da URSS), a Rússia não tem a mínima razão para as suas pretensões. Um pouco de verdade não faria mal a ninguém.

Carlos Anjos, Lisboa

Reflexão sobre uma solução para a paz na Ucrânia

Na altura em que perfaz um ano a invasão da Ucrânia pela Rússia, não se vislumbra um horizonte para acabar com esta absurda guerra. Nenhuma das duas partes admite ceder nas posições territoriais em que se encontra o conflito. Nesta situação de impasse e que poderá recrudescer em acções bélicas, com uma escalada imprevisível, proporia, se me fosse permitido ser ouvido pelos decisores deste mundo, uma possível solução de paz:

A ONU tomaria a iniciativa de, apoiada pelo seu órgão de segurança, suscitar energicamente uma trégua às partes beligerantes, com fim expresso de ser negociada uma solução de paz, em que se seguiria um caderno de encargos associado. Os territórios em disputa (Donbass, Zaporijjia e Crimeia), passariam a estar sob administração da ONU (protectorados com este tipo de estatuto não seriam inéditos) e estabelecida uma "Força de Capacetes Azuis” em substituição da retirada de todas as forças beligerantes. Sob este chapéu, seria nomeada uma missão da ONU, complementada por representantes das duas partes e não só, que se encarregaria no terreno de avaliar as condições em que se poderia estabelecer um plano de reconstrução desses territórios. Criação de fundo de reconstrução com participação das Nações Unidas e dos países envolvidos nas ajudas financeiras (EUA, UE e outros). Estabelecer-se um período, relativamente curto, em que as populações que foram retiradas desses territórios poderiam, controladamente, ser ajudadas a voltar a casa. Acertar-se numa data, o mais razoável possível, para possibilitar a realização de um referendo, o qual poderia conter, para cada um dos três territórios, a opção de terem um estatuto de independente, ou serem integrados na nação ucraniana ou na Federação Russa.

Francisco Carvalho, Portela