P24. “A questão não é se a Rússia vai atacar a Ucrânia [em força] mas quando o vai fazer”

Um ano depois do começo da guerra na Ucrânia, ouvimos a análise do editor de Mundo do PÚBLICO, António Rodrigues.

A guerra-relâmpago transformou-se em guerra de atrito em que os dois lados clamam a “vitória total”. Uma guerra de procuração que as eleições de 2024 nos EUA, Ucrânia e Rússia podem arrastar. Neste P24, um ano depois do começo da guerra na Ucrânia, ouvimos a análise do editor de Mundo do PÚBLICO, António Rodrigues.

