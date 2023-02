As 800 cameleiras do Terra Nostra estão prontas para o seu espectáculo

O Parque Terra Nostra, gerido pelo grupo Bensaúde, é célebre por muitas e boas razões, tanto as hoteleiras, como as que a Natureza dá e o engenho humano ajuda. É o caso do mundialmente famoso tanque termal, que já vai para os dois séculos e meio (remonta a 1780), com a sua riquíssima e terapêutica “água vulcânica das fontes termais a uma temperatura constante de 40°C". E, claro, dos extraordinários parques e jardins, que respiram agora os últimos dias de Inverno, onde se encontram outras cintilantes estrelas do local: as cameleiras.

São cerca de 800, algumas centenárias, e trata-se de uma das "mais notáveis colecções” de camélias da Europa. Não em vão, ostenta a distinção de "Jardim de Camélias de Excelência”, emit