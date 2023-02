Endesa: Ribeiro da Silva “fez um trabalho extraordinário”, mas a idade chega a todos

O presidente da Endesa, José Bogas, garantiu nesta sexta-feira que “não há nada por trás” da saída de Nuno Ribeiro da Silva da liderança da Endesa Portugal, a não ser o facto de ter atingido uma idade que justifica a saída, rejeitando que tenha sido afastado devido às declarações polémicas sobre subidas de preços da electricidade no último Verão.

Na conferência de imprensa que se seguiu à apresentação das contas de 2022, o líder da Endesa foi questionado sobre a razão da substituição de Nuno Ribeiro da Silva por Guillermo Soler Calero, em Janeiro, confirmando algo que se sabia desde o Outono.

Com o Nuno Ribeiro da Silva “acontece o mesmo que comigo, vamo-nos fazendo mais velhos”, respondeu José Bogas à jornalista da agência Lusa, em Madrid. O líder da Endesa e Ribeiro da Silva são praticamente da mesma idade – Ribeiro da Silva nasceu em 1954 e José Bogas, em 1955.

“Penso que [ele] fez um trabalho extraordinário, mas chega a todos, e a mim também chegará, o momento em que temos de deixar o caminho aberto a outros. Mas não há nada mais do que isso”, disse ainda.

No Verão de 2022, pouco depois de ter sido implementado o mecanismo ibérico de travão dos preços da electricidade, Ribeiro da Silva, em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, deixou no ar a ideia de que os preços poderiam vir a subir 40% em Portugal devido ao custo desta medida, provocando desmentidos do Governo e críticas de vários quadrantes.

José Bogas admitiu que “talvez tenha havido um bocadinho [de impacto no número de clientes da Endesa em Portugal] no primeiro mês” depois destas declarações, que considerou “desafortunadas”, mas também “mal interpretadas”. “Mais do que uma crítica”, disse, foram uma forma de “expressar as diferenças” na aplicação do mecanismo em Portugal e em Espanha e a necessidade de “harmonização” entre os dois países.

“Talvez não tenham sido feitas [as declarações] no momento correcto, mas a sua saída já estava planeada antes destas críticas, ou manifestações que fez”, assegurou José Bogas.

A Endesa tem investimentos em energias renováveis em Portugal na área do solar e foi a vencedora do concurso para criar um novo centro de energia verde em Abrantes, no sítio onde funcionava a central a carvão.

Além disso, é uma das accionistas da central a gás natural do Pego e a segunda maior comercializadora de electricidade, a seguir à EDP Comercial.

Em 2022, o grupo que é controlado pela empresa italiana Enel viu o resultado líquido crescer 26%, para 2389 milhões de euros. O resultado foi “superior ao de 2021, graças principalmente ao bom desempenho do negócio do gás e ao elevado nível de funcionamento das centrais de ciclo combinado”, num período marcado pela seca na região ibérica.

A empresa explicou em comunicado que “este valor permitirá propor a distribuição de um dividendo bruto de 1,585 euros por acção, 6% acima do previsto”.