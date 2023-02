Sporting “surpreendido” por Benfica ser afastado do E-Toupeira

O Sporting reagiu, na noite desta sexta-feira, à decisão do processo E-Toupeira, que culminou na condenação de Paulo Gonçalves a dois anos e seis meses de prisão em pena suspensa, por um crime de corrupção activa. Em comunicado, os "leões" mostram-se surpreendidos pelo facto de o tribunal não ter feito a ligação entre o ex-assessor jurídico e a restante cúpula directiva do Benfica.

"A Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD mostra-se surpreendida por o tribunal ter considerado plausível que esse agente desportivo, apesar de ter sido “o elemento preponderante que desencadeou toda a sequência de crimes”, nada tenha informado das suas acções e do resultado das suas diligências ao então presidente da SLB SAD, Luís Filipe Vieira, nem tão pouco os seus vice-presidentes ou administração", escreve o Sporting.

O Benfica não foi julgado, por não ter ficado provado que o Benfica tenha conseguido ou sequer tentado beneficiar da acção de Paulo Gonçalves, que recebeu informações de processos sob segredo de justiça do oficial de justiça José Silva, condenado a uma pena suspensa de cinco anos de prisão.

O Sporting aponta ainda que, apesar de a relação laboral entre Paulo Gonçalves e o Benfica se ter extinguido oficialmente em finais de 2018, o antigo assessor jurídico se manteve uma figura activa no universo "vermelho e branco", tendo sido intermediário em algumas transferências das "águias".

"A relação laboral entre o SLB e Paulo Gonçalves terá terminado em finais de 2018, mas este, além de presença assídua no estádio do clube, surge associado ao SLB como intermediário em vários negócios posteriores, como a transferência de Darwin Nuñez do SLB para o Liverpool, com a qual, segundo notícias públicas, terá lucrado cinco milhões de euros. Fica a dúvida sobre o porquê desta intermediação por parte do advogado que já não tinha ligação ao SLB e sobre o qual já recaíam suspeitas e acusações de corrupção", diz o clube de Alvalade.

Além do rival da Luz, os "leões" aproveitaram também para dirigir a mira ao norte do país, mais concretamente ao FC porto. Considerando que "a justiça falhou no processo do Apito Dourado", o Sporting diz que "o crime não pode compensar".

Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica, foi esta quarta-feira condenado a dois anos e seis meses de prisão, com suspensão da pena, no âmbito do processo E-Toupeira. O antigo funcionário dos “encarnados” chegou a julgamento acusado de seis crimes de violação do segredo de justiça, 21 de violação de segredo por funcionário, nove de acesso indevido, nove de violação do dever de sigilo em co-autoria, além de um crime de corrupção activa, dois de acesso indevido e dois de violação do dever de sigilo. Dos 50 crimes de que estava imputado, Paulo Gonçalves foi absolvido de 49 e condenado por um crime de corrupção activa.