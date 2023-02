Benfica e Sp. Braga jogam final da Taça da Liga feminina em Aveiro

O Benfica, vencedor das duas primeiras edições, e o Sporting de Braga, detentor do troféu, decidem a final da Taça da Liga feminina em Aveiro, em 01 de Abril, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“O encontro que vai decidir o vencedor da Taça da Liga feminina de futebol terá lugar no próximo dia 01 de Abril, no Estádio Municipal de Aveiro”, anunciou a FPF.

As duas equipas já discutiram o vencedor da edição inaugural (2019/20) em Aveiro, onde as benfiquistas triunfaram por 3-0, num jogo que se realizou apenas na época seguinte, em 06 de Janeiro de 2021, devido à pandemia da covid-19.

Na segunda edição, o Benfica bateu na final o Sporting (2-1), em Leiria, e, na época passada, as bracarenses somaram o primeiro troféu, ao imporem-se às ‘águias’ nos penáltis (3-2), após 120 minutos sem golos, em Santa Maria da Feira.

“É com muito gosto que a Câmara Municipal de Aveiro recebe no Estádio Municipal de Aveiro/Mário Duarte a edição 2022/2023 da Final da Taça da Liga feminina”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves, citado pela FPF, acrescentando ser um “privilégio” receber esta final.

Por seu lado, o presidente da Associação de Futebol de Aveiro, José Neves Coelho, disse que o distrito está pronto para receber este “grande momento” do futebol feminino. “Estamos orgulhosos e preparados, com a certeza de que teremos as bancadas recheadas de adeptos”, disse.

O encontro entre o Benfica e o Sporting de Braga realiza-se em 01 de Abril, no Estádio Municipal de Aveiro, com o ‘pontapé de saída’ agendado para as 15:00.