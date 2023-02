Mafalda Veiga num vídeo que mostra “a casa como lugar de intimidade e de criação”

É o segundo single, com videoclipe, de um EP que Mafalda Veiga está a preparar e que deve ser lançado “muito em breve”. O primeiro, com a canção Óscar, foi lançado no dia 13 de Outubro de 2022 e agora surge Esta canção que, segundo a cantora e compositora, “aconteceu para cumprir uma promessa: a promessa de escrevê-la antes de anoitecer. Diz-se a si própria, explica-se e desculpa-se por não ter a pretensão de ser mais nada senão uma canção, por não ir salvar o mundo, nem a cidade, nem sequer ‘a minha rua’. Mas, mesmo assim, enquanto vai surgindo no papel e na guitarra, descobre que afinal tem a maior das pretensões: pretende significar o “mundo” para quem foi prometida, colar-se ao seu ouvido e à sua boca e tornar-se tão sua como alguma coisa pode ser de alguém.”

Mafalda, que já gravou nove álbuns em nome próprio, de Pássaros do Sul (1987) a Praia (2016), este último reeditado em 2019 com três novos temas gravados em duetos com Jorge Palma, Miguel Araújo e Rui Reininho, celebrou 30 anos de canções em 2018, com o seu primeiro espectáculo em solo absoluto, Crónicas da Intimidade de Uma Guitarra Azul. Nesse mesmo ano, teve 30 letras suas ditas e gravadas por três dezenas de vozes, entre actores, escritores, músicos e amigos. O EP que incluirá Óscar e Esta canção, marca o seu regresso aos discos. Que tem novo passo no videoclipe esta sexta-feira em estreia e para o qual Mafalda Veiga escreveu um texto que aqui se publica na íntegra:

“O vídeo d’Esta canção parte de uma ideia original minha: a casa como lugar de intimidade e de criação, os meus objectos preferidos que materializam a memória e os afectos, e a tentativa de partir dessa intimidade para a procura do ‘outro’, dos ‘outros’, do mundo à minha volta que olho através da antiga Super 8 do meu pai como quem quer poder registar e guardar cada detalhe. Vejo, lá fora, esses ‘outros’ que poderiam estar a ver-me também e as suas casas (e o seu olhar) acabam por devolver a imagem em espelho. Mesmo na solidão de uma casa, nenhuma canção, nenhuma vida, se escreve sozinha. Tive os melhores e mais generosos cúmplices nesta realização. O André Tentúgal (que dirigiu o primeiro videoclipe deste futuro EP, para a canção Óscar – uma espécie de curta metragem sobre a paixão de um adolescente pelo cinema, realizada na Cinemateca de Lisboa e em vários outros lugares icónicos da cidade) filmou e foi responsável pela direcção e pela fotografia, a Filipa Leal pegou nas minhas imagens preferidas e contou a história desta canção numa montagem em que cada pormenor (que foi editado ‘ao pormenor’) tem várias camadas de sentidos e de intensidade, e o Tomás Baltazar (assistido pelo João Pedro Duarte) deu o toque final nos efeitos e na pós-produção, com as sobreposições com que lhe pedi que criasse uma linha de tempo real e outra do pensamento, dos gestos que se repetem ou se imaginam na vontade de os fazer. É um dos videoclipes mais bonitos da minha vida. Confesso já aqui o meu amor por ele.”