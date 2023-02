Sexta na TV: Homens, hobbits e Eugene Levy

CINEMA

Die Hart

Amazon, streaming

Farto de ser o alívio cómico e ajudante de heróis de acção no cinema, Kevin Hart quer ser um durão. Para tal, o cómico inscreve-se numa escola de acção, com um instrutor interpretado com John Travolta. Era esta a premissa da série Die Hart, que teve dez episódios em 2020, no defunto serviço de streaming Quibi, e que foi agora transformada num filme de Eric Appel, antes da Amazon fazer uma segunda época do programa televisivo. Hart faz dele próprio, à frente de um elenco que tem também Nathalie Emmanuel, Josh Hartnett e Jean Reno.

Men

TVCine Top, 21h30

Depois de Ex-Machina e Aniquilação e a série Devs, o romancista tornado argumentista e realizador Alex Garland voltou no ano passado com este filme de terror folclórico que olha para o tema da masculinidade tóxica, com Jessie Buckley e Rory Kinnear no centro. Buckley faz uma viúva que vai passar férias a uma aldeia do campo inglês e é atormentada pelos homens que lá vivem, todos interpretados por Kinnear.

O Hobbit: Uma Viagem Inesperada

AMC, 22h10

Aqui se conta a grande aventura de 13 anões em busca do tesouro de Dale, guardado pelo terrível dragão Smaug, no coração da Montanha Solitária onde, em tempos, se situou o Reino de Erebor. Eles são relutantemente acompanhados por Bilbo Baggins, um pequeno hobbit apreciador do conforto e quietude, pouco dado a tudo o que possa pôr em causa a normalidade da sua vida. O AMC passa a trilogia de Peter Jackson a partir do livro O Hobbit, de J.R.R. Tolkien, com o segundo filme a ser exibido amanhã e o terceiro no domingo.

Liberdade

RTP2, 22h58

Vic, um jovem norte-americano de origem russa, tem um trabalho árduo: transportar pessoas com diversos tipos de deficiência. Com a sua carrinha, percorre a cidade de Milwaukee (EUA), levando e trazendo quem depende dele para se movimentar. Contudo, gerir tantas personalidades, contextos e incapacidades é uma tarefa tão exigente que, muitas vezes, o faz querer desistir. Uma comédia semi-improvisada de 2019 com assinatura do russo-americano Kirill Mikhanovsky.

SÉRIES

The Consultant

Amazon Prime Video, streaming

Estreia. Do britânico Tony Basgallop surge esta comédia negra encabeçada por Christoph Waltz, o austríaco que Quentin Tarantino transformou numa estrela mundial em 2009, com Sacanas Sem Lei. Aqui, Waltz é Regus Patoff, um consultor que vai resgatar uma empresa após uma fusão que não funciona bem. Baseada num livro de Bentley Little, a série terá oito episódios.

Liaison

Apple TV+, streaming

Estreia. Neste thriller, uma co-produção britânica e francesa, os franceses Vincent Cassel e Eva Green são dois espiões e ex-amantes que se vêem a braços com uma ameaça cibernética. É uma criação de Virginie Brac, escritora e argumentista televisiva, e tem ao todo seis episódios.

DOCUMENTÁRIOS

Eugene Levy, o Antiviajante

Apple TV+, streaming

Estreia. Uma lenda da comédia há largas décadas, o canadiano Eugene Levy teve um ressurgimento de carreira ao ser protagonista e co-criador, com o filho Dan, da sitcom Schitt’s Creek. Agora, Levy, que admite não gostar de viajar, não ser uma pessoa naturalmente curiosa e preferir estar em casa, é a cara desta série documental de viagens que agora se estreia. Relutantemente, viaja até à Finlândia, o Utah, nos Estados Unidos, a Costa Rica, as Maldivas, Itália, África do Sul e Portugal.

Em Estado de Guerra

RTP1, 21h

Um ano depois do início da guerra na Ucrânia, a jornalista da RTP Cândida Pinto, com o repórter de imagem David Araújo, olham para como é que o conflito tem tido impacto no terreno. Falam com pessoas comuns, mães, filhos, médicos, que tentam encontrar alguma normalidade apesar de tudo o que se passa à volta deles, além de militares em Kiev e na Roménia.

Banksy - Procura-se!

TVCine Edition, 22h

Realizado por Aurélia Rouvier, Laurent Richard e Seamus Haley, este documentário de 2020 tenta descobrir quem é Banksy, o célebre artista anónimo britânico. Fá-lo com a ajuda de quem o conhece e trabalhou com ele. Parte do especial Arte é História, que ocupará as noites de sexta do TVCine Edition até ao fim de Março.