Fim-de-semana na TV: Heróis como Jack Reacher ou Capitão Falcão e piratas

E também The Post, Body Rice, Dr. Estranho Amor, O Alojamento, Vida Após Vida, Criar Hoje na Ópera de Paris, o arranque do Festival da Canção e Puta da Silva.

CINEMA

The Post

AXN Movies, sábado, 21h10

Em 1971, o jornal The Washington Post publicou os Pentagon Papers, documentos ultra-secretos que confirmavam a extensa interferência dos Estados Unidos no Vietname entre as décadas de 1940 e 60. Este thriller político de época, assinado por Steven Spielberg em 2017, acompanha Meryl Streep como Katharine Graham, a proprietária do jornal que lutou contra a Casa Branca de Richard Nixon pela publicação destes documentos que foram passados clandestinamente por um funcionário de um think tank, e Tom Hanks como o editor executivo.

Jack Reacher

Fox Movies, sábado, 21h10

Depois de anos na Polícia Militar Americana, o ultra-talentoso e inteligente Jack Reacher, interpretado por Tom Cruise, é agora um homem que vive à margem da sociedade. É chamado para investigar o caso de um homem que é acusado de ter matado cinco pessoas, e em cuja inocência acredita. Lançado em 2012, este filme de acção é a adaptação da obra de Lee Child, que escreveu vários policiais com Reacher como protagonista, que serviu também de base para a série Reacher, estreada na Amazon Prime Video no ano passado. Foi escrito e realizado por Christopher McQuarrie, que haveria de voltar a dirigir Cruise em vários filmes da saga Missão: Impossível – e continua a fazê-lo: há mais dois a caminho. Do elenco constam também Rosamund Pike, Robert Duvall, Richard Jenkis e David Oyelowo, bem como o realizador alemão Werner Herzog. A sequela de 2016, Jack Reacher: Nunca Voltes Atrás, assinada por Edward Zwick, passa a seguir.

Body Rice

RTP2, sábado, 23h38

Desde 1980 que instituições alemãs enviam adolescentes para o sul de Portugal ao abrigo de projectos experimentais de reeducação social. É assim que Katrin chega ao Alentejo. Aí, ela vai estabelecer uma relação singular com o ambiente envolvente, uma situação agravada pela dureza da paisagem de uma região socialmente desertificada. Katrin irá formar, com Julia e Pedro, um refúgio numa terra-de-ninguém… Primeira obra de Hugo Vieira da Silva, ganhou a Menção Especial do Júri no Festival de Locarno e passou também em festivais em Roterdão ou Hong Kong.

​Dr. Estranho Amor

TVCine Edition, domingo, 12h35

O TVCine Edition tem dedicado os domingos de Fevereiro a filmes que foram nomeados para Óscares, que decorrerão a 13 de Março. A última maratona arranca com Dr. Estranho Amor, a comédia clássica a preto e branco de Stanley Kubrick sobre um conflito nuclear estreada em 1964. Com Peter Sellers num triplo papel, à frente de um elenco que inclui também George C. Scott, Sterling Hayden e Slim Pickens, foca um conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, com um general que ordena um ataque nuclear contra os soviéticos. A leva de filmes continua ao longo da tarde e da noite, com Filomena, de Stephen Frears (2013), Frost/Nixon, de Ron Howard (2008), Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson (2021), Moneyball - Jogada de Risco, de Bennet Miller (2011), O Cabo do Medo, de Martin Scorsese (1991).

Capitão Falcão

AXN Movies, domingo, 21h10

Portugal, década de 1960. Capitão Falcão (Gonçalo Waddington) é reconhecido como o mais patriota dos super-heróis. Totalmente leal a António de Oliveira Salazar, o presidente do Conselho de Ministros, ele dedica-se a combater todas as ameaças à nação. Falcão, juntamente com o seu corajoso companheiro, Puto Perdiz, vai ter de encontrar um meio de eliminar todos os que se atravessem no seu caminho. Uma comédia de acção realizada por João Leitão em 2015 que parodia uma época negra da História recente de Portugal.

O Alojamento

RTP1, domingo, 01h00

O duo austríaco de tia e sobrinho Veronika Franz e Severin Fiala assinou em 2019 este filme de terror psicológico com Riley Keough, Jaeden Martell, Lia McHugh e Alicia Silverstone. Uma mulher prestes a casar fica presa durante um nevão numa aldeia remota com os filhos do seu noivo. Já não é uma situação tranquila, e, para complicar tudo, estranhos acontecimentos começam a ocorrer à volta dos três.

SÉRIE

Vida Após Vida

​RTP2, domingo, 22h

Estreia. Em 2013, a britânica Kate Atkinson assinou o romance Vida Após Vida. No ano passado, a dramaturga Bash Doran adaptou-o para uma minissérie da BBC, encabeçada por Thomasin McKenzie e Sian Clifford. Passada na primeira metade do século XX, centra-se numa mulher chamada Ursula Todd, cuja vida é vivida várias vezes até correr finalmente bem. Está sempre a morrer e a renascer, e é algo que acontece desde que ela nasce da primeira vez, em 1910, como um nado morto.

DOCUMENTÁRIOS

Regresso às Origens: Lar Rústico Lar

Discovery, sábado, 21h

A família Raney sabe bem o que é viver fora da grelha, longe da sociedade moderna. O patriarca Marty é especialista nisso mesmo, e os filhos, a agricultora Misty e o caçador e pescador Matt, seguiram-lhe as pisadas. Juntos, apresentam o popular reality show Regresso às Origens, em que ajudam outras famílias a viverem como eles, partilhando o seu vasto conhecimento e habilidades. Têm também este outro programa, cuja terceira época se estreia agora, em que mostram as suas próprias casas.

A Ilha dos Piratas

RTP2, domingo, 19h20

Estreia. Como é que eram os piratas na vida real, especialmente comparados com aqueles que conhecemos da ficção, dos filmes e dos livros? É a esta pergunta que se pretende responder neste documentário francês assinado por Stéphane Bégoin no ano passado, uma produção do canal ARTE. Para descobrir tudo isso, anda-se à volta do mundo a acompanhar investigações, mergulha-se nas profundezas do mar, vasculham-se arquivos e museus, fala-se com especialistas e recria-se, em formato docudrama, a vida destas pessoas.

DANÇA

Criar Hoje na Ópera de Paris

RTP2, sábado, 22h02

Aurélie Du Pont, que é a responsável da parte de dança da Ópera Nacional de Paris, pediu a quatro coreógrafos, Sidi Larbi Cherkaoui, Damien Jalet, Tess Voelker e Mehdi Kerkouche, que fizessem quatro novas criações para perguntar se ainda é possível criar algo de novo nos dias de hoje. Fizeram-no com recurso a música, respectivamente, de Woodkid, Koki Nakano, Nick Drake e Guillaume Alric.

MÚSICA

Festival da Canção

RTP1, sábado, 21h07

No arranque da 57.ª edição do Festival da Canção, a primeira semifinal recebe, numa cerimónia apresentada a partir dos estúdios da RTP por Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato, Moyah, Bolha, April Ivy, Churky, Cláudia Pascoal, Sal, Mimicat, You Can’t Win, Charlie Brown, Neon Soho e Esse Povo. Cinco das dez canções chegarão à final. E há ainda espaço para convidados como Fernando Tordo, HMB, Nena, Blanca Paloma e Ana Bacalhau.

Puta da Silva - Festival Iminente 2022

RTP2, domingo, 23h40

Estreia. Puta da Silva define-se como “multiartista afrotravesti brasileira”. Chegou a Portugal em 2016, onde também estudou. Vinha do teatro, sendo também professora, mas não conseguiu encontrar espaço na área artística por cá. Tornou-se trabalhadora do sexo e, mais tarde, criou esse nome e começou a cantar os temas da sua vida. Em Setembro do ano passado, levou o seu espectáculo multimédia ao Iminente.

INFANTIL

Gru - O Maldisposto 3 (VP)

Fox, sábado, 11h17

Despedido da Liga Antivilões por ter deixado escapar Balthazar Bratt, um dos mais bem-sucedidos (e irritantes) vilões que alguma vez cruzaram o seu caminho, o anti-herói Gru sente-se deprimido, humilhado e ainda mais maldisposto do que o habitual. Do estúdio de animação Illumination Entertainment, uma comédia de Pierre Coffin.

Como Treinares o Teu Dragão: O Mundo Secreto (VP)

FOX, 10h30

Vários anos se passaram desde que conhecemos Hiccup, o pequeno viking que, com inteligência e espírito de sacrifício, nos mostrou o poder da verdadeira amizade. Só que esta é posta à prova quando ele, já adulto, tem de combater um traficante de dragões. Um filme de animação de Dean DeBlois.