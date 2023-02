Mais de 43 mil animais mortos nas águas de Ohio após acidente com comboio tóxico

Comboio que transportava materiais perigosos saiu dos carris no nordeste do Ohio e rebentou em chamas. Os residentes de East Palestine continuam preocupados com o impacto na saúde e no ambiente.

Os residentes de Ohio continuam a queixar-se de dores de cabeça e náuseas em redor do local onde um comboio que transportava produtos químicos perigosos se desviou dos carris e incendiou a 3 de Fevereiro, e dizem estar preocupados com o impacto a longo prazo do descarrilamento na saúde humana. Para já, o efeito nos animais parece estar a tornar-se claro.

O descarrilamento na localidade de East Palestine terá provocado a morte de mais de 43 mil peixes, anfíbios, crustáceos e outros animais aquáticos em curso de água próximos do acidente, confirmaram as autoridades estatais do Ohio esta quinta-feira.

Será necessário tempo para que o ecossistema dos riachos recupere, avisou Mary Mertz, directora do Departamento de Recursos Naturais do Ohio. "Sabemos que não vai ser rápido", disse ela. "Mas vai recuperar".

Os funcionários do Estado dizem, no entanto, que não viram quaisquer efeitos nocivos, incluindo mortes, decorrentes do descarrilamento de animais em terra. Mas isso não impede os residentes naquela área de expressarem as suas preocupações sobre o impacto do acidente no gado e na vida selvagem.

Foto Uma visão geral do local do acidente com um comboio que transportava resíduos perigosos em East Palestine, no Ohio, EUA REUTERS/Alan Freed

Kayla Miller, por exemplo, estava a guardar as suas galinhas uma noite deste mês quando encontrou um galo morto no seu quintal. A moradora começou a suspeitar que algo estava errado quando algumas das suas outras aves também ficaram doentes. Uma começou a ter convulsões. Outra parou completamente de andar.

Para Kayla Miller, que vive apenas a alguns quilómetros a sul da East Palestine, o culpado é claro: a nuvem de produtos químicos perigosos está a deixar as suas aves doentes. "Eles estavam perfeitamente saudáveis antes de tudo isto ter acontecido", constata Miller.

A determinação da causa da morte de um animal envolve frequentemente uma necropsia detalhada do corpo do animal. Os funcionários do Estado examinaram vários animais terrestres mortos - um opossum e três aves - e garantem que não encontraram indícios de envenenamento.

Brian Baldridge, chefe do Departamento de Agricultura do Ohio, assegurou aos residentes no passado dia 14 de Fevereiro: "não há nada que tenhamos visto com o gado que suscite alguma preocupação".

Milhares de peixes mortos

Porém, nas águas à volta do acidente os funcionários do Estado pesquisaram riachos em quatro locais, tendo eliminado os animais mortos para que os necrófagos não consumissem as carcaças contaminadas. A maioria dos animais encontrados mortos, disse Mary Mertz, eram pequenos peixes e pareciam ter morrido ao longo do ribeiro imediatamente após o descarrilamento do comboio.

"Não vimos qualquer sinal de peixe em perigo desde essa altura", disse Mertz. Nenhum dos peixes entre os mortos eram espécies ameaçadas de extinção, acrescentou ela. Os ecologistas estão a tentar restaurar naquela região umas salamandras aquáticas gigantes (uns anfíbios chamados hellbenders) nos rios do Ohio.

Em terra, os habitantes locais também relatam doenças em animais da quinta após descarrilamento

Vivendo numa quinta familiar com mais de 100 animais, Kayla Miller disse que, além das galinhas doentes, dois coelhos morreram no período de 24 horas. Um dos seus porcos da quinta também mostrou sinais de que algo estava errado e perdeu peso muito rapidamente.

O vento tóxico

Embora a sua casa em Negley se situe já fora do raio de evacuação marcado pelos funcionários no momento do acidente química, Kayla está apreensiva por causa da localização da sua propriedade, presa entre dois riachos agora contaminados num vale. A direcção do vento, diz, terá contribuído para os problemas que viu aparecer nos seus animais.

Kayla Miller não está sozinha. Um outro morador que tem raposas diz que os seus animais morreram após o acidente com o comboio tóxico. Enquanto as suspeitas se levantam, e apesar das garantias das autoridades, estudantes universitários estão a entrar nas águas daquela região para contabilizar os peixes mortos.

Advogados que representam os residentes que processam o operador ferroviário Norfolk Southern por causa do acidente dizem que a vida selvagem está a morrer a 20 milhas (32 quilómetros) de distância do descarrilamento.

Até agora, as ovelhas de Jacqueline Schmeltz parecem estar a salvo. Mas a residente em East Palestine que viu o fogo do acidente a partir da sua casa quer que sejam realizados testes de contaminação a longo prazo. "Obviamente, algo tão catastrófico como foi este acidente tem de estar a fazer mais ao ambiente do que aquilo que as autoridades estão a dizer", argumenta.