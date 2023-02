Países da OCDE vão precisar de mais três milhões de profissionais de saúde para enfrentar “próxima crise”

Os países da OCDE vão necessitar de mais de três milhões de profissionais de saúde e de cuidados de longa duração para poderem estar preparados para a próxima crise, após “a tragédia” que a pandemia de covid-19 representou. Melhorar a resiliência do sistema de saúde passa pelo reforço do investimento "na retenção e recrutamento da força de trabalho", defende a OCDE no extenso relatório “Prontos para a próxima crise? Investir na resiliência do sistema de saúde” em que faz um exaustivo balanço do impacto da pandemia de covid-19 e enumera várias recomendações, elencando os investimentos e políticas necessários para que os países da organização possam estar devidamente preparados no futuro para enfrentar novos “choques”.

