PSD: “Sem euforia”, resultados da sondagem são um “excelente sinal”

O PSD diz que os resultados da sondagem que esta quarta-feira o colocaram num empate técnico com o PS são um “excelente sinal”. Hugo Soares, secretário-geral dos social-democratas, vê o facto “sem euforia, mas com responsabilidade”.

Uma sondagem realizada pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica para o PÚBLICO, RTP e Antena 1 dá ao PS 32% das intenções de voto e ao PSD 31%, significando isto uma descida de seis pontos percentuais do PS e uma breve subida (1%) do PSD face a um estudo realizado em Julho do ano passado.

Para Hugo Soares, estes valores são um “excelente sinal”, apesar de os ver “sem euforia, mas com a responsabilidade de quem percebe que os portugueses olham para o PSD como a alternativa”, afirmou ao PÚBLICO.

“Não é normal, apenas após um ano de os portugueses terem dado uma maioria absoluta [ao PS], hoje as sondagens apontarem para um empate técnico entre os dois maiores partidos portugueses. É um excelente sinal”, disse. “Os vários estudos de opinião demonstram uma consolidação e crescimento do PSD nos últimos sete meses”, acrescentou.

Hugo Soares prefere não comentar o facto de uma eventual coligação de direita (composta por PSD-CH-IL-CDS) representar 51% do eleitorado, mas dele retira a conclusão de haver “uma clara desilusão do eleitorado com o Governo do PS”.

Por fim, o secretário-geral do PSD rejeita a ideia de que Luís Montenegro é impopular (20% dos cerca de mil inquiridos acham-no “mau” e 6% “muito mau”). Pelo, contrário, considera não ser “muito comum” que um líder partidário que “esteve cinco anos afastado [da cena política]” já tenha um “índice de popularidade tão alto”.