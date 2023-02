O Governo é mau, viva o Governo…

Pode ser sintoma de medo, de desesperança ou descrença, como pode ser sinal de prudência ou sensatez: uma maioria significativa dos portugueses (53%) acha que o Governo é “mau” ou “muito mau”, mas, apesar dessa avaliação negativa, uma maioria ainda mais expressiva (70%) acredita que deve governar até ao final da legislatura. Como explicar esta aparente contradição, exibida no estudo do Cesop para o PÚBLICO-RTP-Antena 1? A existência de um eleitorado que se sente a viver pior, que descrê do Governo, mas que, ainda assim, o quer manter no poder não deixa de ser um testemunho importante para se ler a actualidade política.

