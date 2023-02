Primeira edição do Prémio Ibérico Álvaro Magalhães tem 5 mil euros para o melhor autor

Já arrancaram as candidaturas para a edição deste ano do Prémio Ibérico Álvaro Magalhães de literatura infanto-juvenil. O autor da obra vencedora recebe um prémio monetário no valor de 5 mil euros. Será ainda entregue uma menção especial no valor de mil euros a outro autor.

Segundo a Câmara Municipal de Valongo, a candidatura pode ser feita até ao dia 15 de Março na Biblioteca Municipal de Valongo. O autor, que pode ter cidadania portuguesa ou espanhola, deve entregar, pessoalmente ou por via postal (AV. do Conhecimento, 4440-238, Valongo), quatro exemplares da obra que quer submeter a concurso.

A iniciativa é promovida pelo município de Valongo e pela editora Tcharan e tem como objectivo prestar homenagem ao escritor Álvaro Magalhães pelo seu contributo para a valorização da literatura infanto-juvenil, cuja obra viaja da poesia à ficção, passando pelos textos dramáticos e contos. Nesta linha, o município "pretende incentivar a criatividade, promover o gosto pela escrita e pela leitura e divulgar o Festival de Literatura Infantojuvenil de Valongo – Onomatopeia", lê-se em comunicado.

Em 2022, Álvaro Magalhães foi homenageado pela Câmara Municipal de Valongo pelos seus 40 anos de carreira com a criação deste prémio, que a partir de 2023 vai distinguir anualmente obras de literatura infanto-juvenil ibéricas.

As obras a concurso serão avaliadas por um painel de jurados constituído pelo escritor Álvaro Magalhães e outros quatro convidados que serão divulgados antes do concurso. O painel irá incluir um editor, dois escritores consagrados e um mediador de leitura.

O vencedor será anunciado no site da autarquia de Valongo e a entrega dos prémios irá acontecer numa cerimónia pública do Festival Onomatopeia, que ainda não tem data anunciada.

