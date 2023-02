Pentágono divulga fotografia de balão chinês tirada por piloto dos EUA

Imagem foi captada no dia 3 de Fevereiro, quando a presença do balão nos céus dos EUA começou a ser notada pela população. Aparelho seria depois abatido por um caça norte-americano.

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou, na noite de quarta-feira, uma fotografia captada pelo piloto de um avião norte-americano U2 no dia 3 de Fevereiro, onde se vê com clareza um balão de grande altitude a sobrevoar a região centro do território continental dos EUA.

A fotografia foi tirada no dia em que a presença do balão nos céus dos EUA chegou ao conhecimento da generalidade da população norte-americana e mundial. O balão — um aparelho de espionagem chinês, segundo os EUA — estava a ser vigiado pelo Pentágono desde a semana anterior, quando foi avistado a entrar em território norte-americano através do Alasca.

Poucos dias depois, e após ter atravessado a costa Oeste do Canadá, o aparelho reentrou nos EUA através do estado do Idaho, seguindo para o Montana — onde se localiza um dos três centros de comando do arsenal norte-americano de mísseis balísticos intercontinentais.

O Governo de Pequim acabaria por admitir que o aparelho era de fabrico chinês, mas garantiu que se tratava de um balão de investigação meteorológica que tinha perdido o rumo por efeito dos ventos; por outro lado, a Administração Biden afirma que o aparelho faz parte de um programa chinês de espionagem com balões de grande altitude, cujo objectivo é recolher informações sobre instalações militares nos EUA e em dezenas de outros países.

O balão que surge na fotografia foi abatido por um caça norte-americano F-22 Raptor no dia 4 de Fevereiro, ao largo da costa da Carolina do Norte, já no Oceano Atlântico. Segundo a Casa Branca, o Pentágono tinha aconselhado o Presidente dos EUA, Joe Biden, a não ordenar o abate do aparelho enquanto se encontrasse a sobrevoar o país, devido ao risco de os destroços poderem atingir a população no solo.