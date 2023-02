Exército de Israel mata 11 palestinianos na Cisjordânia

Tropas israelitas mataram 11 palestinianos, incluindo pelo menos quatro homens armados e quatro civis, e feriram mais de 100 pessoas, durante uma operação numa cidade nos territórios ocupados da Cisjordânia, na noite de quarta-feira.

Os militares israelitas confirmaram a realização de uma operação em Nablus, dizendo que as tropas reagiram depois de terem sido atacadas quando tentavam deter militantes suspeitos de planear ataques iminentes. Não houve baixas no lado de Israel, segundo o Exército do país.

A facção militante palestiniana Jihad Islâmica disse que tropas israelitas cercaram dois dos seus comandantes em Nablus, numa residência, provocando um confronto que atraiu outros homens armados e jovens que atiraram pedras contra os veículos blindados.

Fontes palestinianas disseram à Reuters que os dois comandantes da Jihad Islâmica e um outro homem armado foram mortos. Entre as vítimas mortais há pelo menos quatro civis, entre eles um homem de 72 anos e uma criança de 14 anos.

O Ministério da Saúde palestiniano disse que um homem de 66 anos que inalou gás durante o ataque morreu no hospital. Autoridades médicas disseram que mais de 100 palestinianos ficaram feridos.

Nablus e a vizinha Jenin têm sido foco de incursões que Israel intensificou no ano passado, após uma série de ataques letais de palestinianos nas ruas das cidades.

Sessenta e dois palestinianos, incluindo homens armados e civis, foram mortos em 2023, disse o Ministério da Saúde palestiniano. Dez israelitas e um turista ucraniano morreram em ataques palestinianos no mesmo período, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel.

"Condenamos o ataque da ocupação a Nablus e pedimos o fim dos contínuos ataques contra o nosso povo", disse Nabil Abu Rudeineh, porta-voz do Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas.

O Hamas, um outro grupo palestiniano que por vezes luta ao lado da Jihad Islâmica, disse que quatro homens armados foram mortos — um das suas próprias fileiras — e ameaçou possíveis represálias contra Israel.

As sirenes soaram ao início da manhã desta quinta-feira nas cidades do sul de Israel, quando os militares disseram que seis rockets foram disparados de Gaza para o território israelita. Pouco depois, foram ouvidas explosões em Gaza, e os militares confirmaram que estavam a atingir alvos no território, sem avançarem mais detalhes.