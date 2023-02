Um ano de guerra na Ucrânia em 38 imagens, de Bucha a Mariupol

Na madrugada de 24 de Fevereiro de 2022, a Rússia invadia a Ucrânia com a intenção de um conflito rápido que culminaria numa vitória de Vladimir Putin e no derrube do governo de Volodymyr Zelensky.

Um ano depois, o povo e as forças ucranianas continuam a contrariar os prognósticos iniciais, resistindo ao invasor e até recuperando terreno em regiões como Kharkiv e Kherson, cumprindo as palavras que Zelensky proferiu poucas horas depois do início do conflito: "Quando nos atacarem, verão os nossos rostos. Não as nossas costas, mas os nossos rostos".

Depois de quase 365 dias de conflito, contam-se milhares de baixas dos dois lados. A ONU estima que tenham morrido, até agora, oito mil civis. E os danos infra-estruturais já serão superiores a 50 mil milhões de euros, numa altura em que a guerra não tem fim à vista.