Diesel coloca 200 mil preservativos no cenário do seu desfile em Milão

Marca faz parceria com Durex para a colecção de Inverno e investe na mensagem de diversão com segurança.

Uma montanha com 200 mil caixas de preservativos compôs o cenário do desfile de Outono/Inverno da Diesel, na Semana de Moda de Milão, nesta quarta-feira. "Gostamos de brincar na Diesel e levamos isso a sério", declarou Glenn Martens, director criativo, em comunicado. "Divirtam-se, respeitem-se, fiquem seguros."

O desfile teve peças temáticas, como por exemplo uma camiseta em que o conhecido "d" do logo da Diesel aparece na palavra "durex", preservativo. Depois do desfile, a marca afirmou que distribuirá 300 mil preservativos nas suas lojas, em todo o mundo.

A colecção explorou temas como a liberdade, prazer e a experimentação, com os modelos desfilando em torno da montanha de preservativos, vestindo calças de ganga com cintura descida ou com rendas transparentes. O tecno que acompanhava a apresentação foi intercalado com o som de gemidos.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo

