Ouvir os pássaros e saber que não somos os únicos no planeta

Ana,

Agora interessam-me os pássaros, e estou a conseguir conquistar os teus filhos para o meu mais recente fascínio. Sim, é claro que começou por o teu irmão trabalhar no marketing de uma start-up internacional que se dedica à observação de aves que tem uma app que permite ir registando as que vamos vendo nos nossos passeios, mas foi só o pontapé de saída.

Depois além da aplicação da Birda, acrescentei-lhe a Merlin, que torna possível identificar o pássaro através do canto — uma Shazam ornitológica. E sabes o que faz de ainda mais extraordinário? Regista vários ao mesmo tempo, ou seja, podemos seguir o diálogo entre eles, porque “acende” aquele que está a “falar” naquele momento.

Escrevo-te esta carta no jardim, sentada ao sol, e a Marta tem o telefone e comunica-me que estamos a ouvir um tordo, um pisco (um robin, como o que leva a menina até ao Jardim Secreto) e ainda um chapim-rabilongo.

E embora não os consigamos ver, estamos fascinadas por saber que estão à nossa volta, e procurá-los com atenção entre as folhas das árvores. O nosso próximo objectivo é sermos capazes de os reconhecer sozinhas, como fazemos com as gaivotas ou as corujas — é tudo uma questão de estarmos atentos e afinarmos os ouvidos.

E se desta vez estamos em Sintra, já combinámos fazer um “safari” de pássaros quando formos ao Alentejo, ou a qualquer outro sítio, para percebermos as espécies típicas de cada lugar.

Parece só mais uma brincadeira, mas não é. Sinto que faz a diferença toda, sabermo-nos rodeados de outras criaturas, em lugar de pensarmos que o mundo nos pertence em exclusivo, apesar de tudo o que a pandemia de covid-19 nos devia ter ensinado, mas somos tão egocêntricos, que suspeito que esquecemos depressa.

Mas eu e a Marta não temos só boas notícias: o centro histórico de Sintra foi invadido de novo por tuk-tuks que continuam a não ser eléctricos, e enchem um lugar património natural da Humanidade de uma poluição, sonora e não só, absolutamente inadmissível.

Neste momento em que te escrevo, a Marta vem queixar-se de que a barulheira é tal que os pássaros se calaram todos, e os décibeis registados pelo nosso Merlin são cem vezes mais altos, camuflando tudo à nossa volta. Calaram-se o tordo, o pisco e o chapim, expulsos das suas árvores e da tranquilidade da sua vida por um turismo que mata a galinha dos ovos de ouro.

Vamos para dentro. Fiquei rabugenta e só me apetece fazer uma birra monumental, daquela em que vai tudo pelos ares, mas suspeito que, mais uma vez, e apesar de todas as promessas eleitorais, ninguém me ouve.

Querida Mãe,

Que bom ter descoberto esse outro mundo — hoje deixo-lhe aí o mini E. com uns binóculos para continuarem a aventura.

Se conseguir chegar a sua casa, evidentemente, porque é bem provável que o trânsito esteja tão caótico que se torne impossível.

Pobres dos pássaros de Sintra e de quem vai na esperança de encontrar mais do que barulho e poluição. Mas não desista da sua luta por um centro histórico sem carros.

