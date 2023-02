A Mercadona está a oferecer vouchers no valor de 500 euros?

A publicação

O contexto

A página Mercadona Fans foi criada no dia 20 de Fevereiro – o mesmo dia em que a publicação foi divulgada. É prometido um voucher de 500 euros às primeiras 200 pessoas que conseguirem adivinhar o número de patos na imagem. O dinheiro, assegura-se, poderá ser gasto em qualquer supermercado Mercadona. A publicação foi partilhada mais de 300 vezes e mais de 1000 pessoas comentaram com o número de patos que conseguem identificar.

Foto

Entretanto, a página começou a responder a alguns comentários, reencaminhando as pessoas para um site. No dia 21, outra publicação: um link que reencaminha o utilizador para o site, que tem, no topo, o logótipo do Mercadona e incentiva a fazer um registo. Mais uma vez, promete um voucher de 500 euros nas lojas Mercadona Portugal, caso seja concluído com sucesso.

Os factos

A suposta promoção é falsa, garante o gabinete de comunicação da Mercadona ao PÚBLICO. A cadeia distancia-se de qualquer envolvimento com a página Mercadona Fans e recomenda aos clientes que não forneçam “dados pessoais, incluindo dados bancários, ou efectuem qualquer pagamento que possa ser solicitado”.

Trata-se de uma tentativa de phishing. O objectivo é roubar dados bancários, entre outros, a quem os fornecer. A Mercadona garantiu que “não organiza nenhum tipo de promoção, oferta ou sorteio de prémios” nem oferece vouchers de desconto.

Em resumo

É falso que a Mercadona esteja a oferecer vouchers de 500 euros se for uma das primeiras 200 pessoas a acertar no número de patos que vê na imagem partilhada no Facebook. A página Mercadona Fans não pertence à Mercadona e é uma tentativa de phishing.

