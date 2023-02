Sporting marca lugar nos “oitavos” com goleada

O Sporting fez o que precisava para seguir em frente na Liga Europa. Depois do empate há uma semana em Alvalade, os “leões” ganharam na Dinamarca ao Midtjylland por 0-4 no jogo da segunda mão e garantiram um lugar nos oitavos-de-final, cujo sorteio será nesta sexta-feira – a equipa portuguesa não será cabeça de série, sendo o Arsenal, actual líder da Premier League, o adversário teoricamente mais perigoso, podendo também defrontar o Fenerbahçe de Jorge Jesus. Tal como há uma semana, foi um jogo de sentido único e o que fez a diferença foi a eficácia na finalização.

Rúben Amorim tinha definido uma única meta para este jogo em terras dinamarquesas: mais do que a vitória, reabituar o Sporting a vencer de forma continuada. Objectivo cumprido, sem brilho, mas com tranquilidade e solidez até ao fim, perante um adversário que esteve mais de meio jogo com menos um, mas que, mesmo em 11 contra 11, não conseguiu ser incómodo.

Amorim voltou a mexer bastante, como tem feito nestas semanas com jogos de três em três dias, sobretudo na defesa – St. Juste, Arthur e Esgaio entraram no “onze”, tal como Morita, o que significou o reposicionamento de Pedro Gonçalves para o ataque. E talvez isso ajude a explicar a entrada pouco assertiva do “leão” em campo, com pouca fluidez e poucas soluções. Não que os dinamarqueses fossem melhores. Não foram, tal como não tinham sido em Alvalade.

Positivo/Negativo Positivo Pedro Gonçalves A jogar numa posição mais adiantada, marcou dois golos pelo segundo jogo consecutivo (já vai em 16 na temporada), o primeiro deles com nota artística. É um polivalente e nunca joga mal, mas onde ele rende mais é no ataque. Negativo Midtjylland A goleada expressa bem a diferença de valor entre as duas equipas. Depois de muita fortuna em Alvalade (empatou, mas esteve a segundos de ganhar), a formação dinamarquesa pouca mossa fez ao “leão” e afundou-se numa sucessão de erros à primeira contrariedade.

Depois de uma aventura de Esgaio pelo flanco que quase deu golo aos 19’, o Sporting colocou-se em vantagem na eliminatória aos 21’. Num canto a partir da esquerda, confusão na área dinamarquesa, em que um homem do Midtjylland quase marca na própria baliza – acertou no poste. Na recarga, Coates fez o 0-1, ele que já havia marcado no primeiro jogo o golo que valeu o empate no último minuto.

Era o melhor que o Sporting podia desejar, mas, ainda assim, antes da tranquilidade, houve alguns erros. Primeiro, aos 32’, Coates teve uma abordagem deficiente e deixou a bola fugir para Selmani, mas Esgaio conseguiu fazer um corte para canto. Logo a seguir, foi Marcus Edwards a seguir em alta velocidade até à baliza do Midtjylland, após passe de Pedro Gonçalves, mas, sozinho perante o guarda-redes Lossl, tentou o chapéu – fácil para o guarda-redes dinamarquês de 1,95m de altura.

A tarefa do Sporting ficou substancialmente mais fácil aos 38’, com a expulsão de Paulinho, lateral-esquerdo do Midtjylland – o brasileiro fez duas faltas para amarelo em três minutos e deixou a sua equipa a jogar com menos um. O Sporting não aproveitou de imediato a vantagem numérica, mas não demorou muito a fazê-lo. Aos 50’, num espectacular remate à meia-volta, Pedro Gonçalves fez o 0-2, praticamente garantindo a qualificação “leonina”.

Com a eliminatória praticamente decidida, o jogo perdeu competitividade, mas os golos continuaram a aparecer. Aos 77’, Pedro Gonçalves voltou a marcar, num remate de fora da área que ainda bateu num defesa dinamarquês (bisou pelo segundo jogo consecutivo depois de ter marcado dois em Chaves) e, aos 80’, a goleada ficou vincado com um golo caricato. Pressionado por Pedro Gonçalves junto à sua área, o central Stefan Gartenmann fez um atraso na direcção da sua baliza, pensando que estava lá o guarda-redes – mas a baliza estava vazia e foi mais um para o Sporting.

Estava fechada a maior vitória europeia do Sporting esta época, mesmo que não tenha sido um dos melhores jogos. Amorim terá razões para não ter gostado de algumas coisas que viu, mas gostou, seguramente, de ver a sua equipa a não desperdiçar na finalização e a deixar a maior quota de erros cometidos para o adversário.

Ultrapassado este play-off, os "leões" seguem para os oitavos-de-final e saberão quem terão de enfrentar já nesta sexta-feira, num sorteio em que não serão cabeças de série - esse estatuto está reservado aos vencedores dos oito grupos da Liga Europa. Será uma destas oito equipas: Union Saint-Gilloise (Bélgica), Friburgo (Alemanha), Arsenal (Inglaterra), Ferencvaros (Hungria), Feyenoord (Países Baixos), Bétis Sevilha (Espanha), Real Sociedad (Espanha) e Fenerbahçe (Turquia).