Sporting na Dinamarca contra a depressão

“O jogo da nossa vida.” Foi assim que Matheus Reis classificou a partida que o Sporting vai fazer, nesta quinta-feira, na Dinamarca, frente ao Midtjylland e que irá decidir a continuidade dos “leões” na Liga Europa (SIC, 17h45). Talvez seja exagerada a consideração do polivalente defesa brasileiro, mas é compreensível. Nesta época em que os seus horizontes competitivos estão bastante reduzidos, o Sporting já não se pode dar ao luxo de pensar no longo prazo (ou, sequer, no médio prazo). Só pode pensar no próximo jogo. E o próximo jogo é como se fosse uma final para o “leão”. Ganha e segue para os oitavos-de-final da Liga Europa. Se perder, salta fora.

Há uma semana, em Alvalade, o Sporting foi fiel à imagem que tem deixado esta época. Uma equipa que ataca, mas não marca, e uma equipa que se enerva e que sofre. Viu-se a perder frente a um adversário que já não competia há mais de dois meses e só um golo de Coates nos instantes finais salvou o Sporting da derrota. E será com a eliminatória empatada (os golos fora já deixaram de contar para o desempate) que a equipa de Rúben Amorim terá um jogo que não irá salvar a época, mas que poderá torná-la mais suportável.

Para Rúben Amorim, é uma oportunidade de construir uma nova série vitoriosa e construir sobre a vitória na última segunda-feira sobre o Desportivo de Chaves, por 2-3. “Diria que nos faltam vitórias consecutivas”, considera o treinador dos “leões”. O melhor que o Sporting conseguiu esta época foram sete triunfos seguidos, entre Novembro e Dezembro do ano passado, mas, depois disso, só conseguiu duas séries de duas vitórias. Ou seja, os bons resultados não têm tido continuidade.

“O desenrolar da época com essas situações sucessivas leva-nos a desconfiar quando algo não corre bem”, refere Amorim, apontando os dois últimos jogos como exemplos. “Não concedemos muito ao Desp. Chaves e vendo o jogo, percebemos que voltámos a falhar nos detalhes, em bolas que estavam controladas e concedemos golos ao Chaves. Foi 3-2, mas estivemos a um pequeno passo de passar para 4-1 que é diferente, mas temos de ir aprendendo com essas situações. Vimos o que se passou com o Midtylland, a forma como nos desorganizamos quando algo corre mal. Um jogo tem 90 minutos e este tinha mais por haver uma segunda mão.”

Onde joga “Pote”?

Com tudo o que tem corrido mal ao Sporting, pelo menos Amorim ainda conta com a regularidade goleadora de Pedro Gonçalves – marcou dois em Chaves e juntou-se ao grupo dos melhores marcadores do campeonato, com 12 golos, podia ter marcado mais um, mas deixou que Chermiti avançasse para o segundo penálti do jogo, que acabaria por falhar. Amorim reconhece que é legítima a discussão sobre qual será a melhor posição de “Pote”, se no meio-campo, ou no ataque, mas diz que a intermitência posicional do futebolista tem uma explicação e que pode até deixar de acontecer na próxima época.

"O 'Pote' tem baixado pelas características dele e pela necessidade. Pelas características dos outros médios, temos jogadores mais preparados na frente do que no meio-campo, e sentimos que é melhor meter 'Pote' a médio-centro. Não favorece nenhum jogador, mas se marca o penálti era o melhor marcador, mesmo jogando muitos jogos a médio-centro. E isso revela que está preparado para jogar lá. Vejo-o a jogar mais na frente, mais perto da baliza. No planeamento da próxima época pensamos salvaguardar essa situação de o termos liberto para jogar mais na frente”, analisou.