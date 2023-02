Manchester United tira Barcelona da Liga Europa

O embate entre Manchester United e Barcelona era o jogo grande das partidas do play-off de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa. E se na primeira mão, na Catalunha, o empate a dois golos comprovou a espectacularidade do duelo, o encontro desta quinta-feira, em Inglaterra, foi um prolongamento do espectáculo, mas com o clube inglês a levar a melhor por 2-1.

Os “red devils”, com Bruno Fernandes a titular e Diogo Dalot como suplente utilizado, dispôs da primeira grande ocasião de golo da partida, mas o capitão do Manchester United permitiu a defesa a Ter Stegen, logo aos 3’.

Bruno Fernandes esteve, aliás, muito em foco na partida e aos 16’ cometeu falta sobre Baldé, com a equipa de arbitragem a assinalar penálti. Lewandowski não desperdiçou.

Resultados Liga Europa União Berlim-Ajax 3-1 (0-0) Roma-RB Salzburgo 2-0 (0-1) Manchester United-Barcelona 2-1 (2-2) Rennes-Shakthar Donetsk 1-0 (1-2) a decorrer Midtjylland-Sporting 0-4 (1-1) PSV-Sevilha 2-0 (0-3) Nantes-Juventus 0-3 (1-1) Mónaco-B. Leverkusen 2-3 (3-5 g.p.) (3-2)

O Barcelona ficou mais confortável no jogo e o Manchester United só se reencontrou após o intervalo, contribuindo também para isso o golo de Fred, com assistência de Bruno Fernandes, logo aos 47’.

Os “red devils” continuaram então a “carregar” e, em mais um lance com intervenção de Bruno Fernandes, colocaram-se em vantagem, numa recarga de Antony (73’), pouco tempo depois de De Gea ter salvado o United de sofrer o segundo golo num cabeceamento de Koundé (64’).

A Roma de José Mourinho cumpriu com a sua obrigação e, em casa, deu a volta ao resultado negativo que trazia de Salzburgo. Belotti e Dybala, ainda antes do intervalo, já tinham colocado os romanos em posição de estar presente no sorteio desta sexta-feira dos oitavos-de-final da Liga Europa.

Em Nantes, um “hat-trick” de Angel Di Maria encaminhou a Juventus, que superou com classe o surpreendente empate a um golo consentido na partida da primeira mão, embora, desta vez, tenha jogado em superioridade numérica a partir do minuto 18.

O internacional argentino inaugurou o marcador logo aos 5’ e aumentou a vantagem dos italianos de penálti, após Pallois ter utilizado um braço para impedir mais um golo de Di María. O sul-americano, contudo, converteu o penálti e festejaria ainda o terceiro, a 12 minutos dos 90’.

Destaque ainda para o jogo realizado no Mónaco, onde Bayer Leverkusen “saiu por cima”. Depois de ter sido derrotado na Alemanha por 3-2, a equipa orientada por Xabi Alonso venceu os monegascos por idêntico resultado no principado e foi preciso desempatar na marca das grandes penalidades. Na luta contra os nervos, Eliot Matazo acertou na barra e o Bayer seguiu em frente vencendo por 5-3 na marca dos onze metros.