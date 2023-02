Luís Gonçalves punido com 30 dias de suspensão

Relatório do árbitro do jogo com o Rio Ave denuncia insultos do administrador da SAD do FC Porto.

O administrador da SAD do FC Porto Luís Gonçalves foi esta quinta-feira suspenso por 30 dias e multado em 5.100 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência da expulsão no jogo com o Rio Ave.

Segundo o relatório do árbitro, Luís Gonçalves infringiu o artigo 136.1 do Regulamento Disciplinar, que pune a lesão da honra, reputação e denúncia caluniosa. O responsável portista “saiu deliberadamente da área técnica para protestar com o árbitro dizendo 'É falta, ca...! Marca a falta, c...!”.

Luís Gonçalves é acusado de, após a expulsão, ter-se dirigido ao árbitro assistente n.º 1 dizendo: “É um filho da p..., é um filho da p...”. O FC Porto foi multado em 3.190 euros por comportamento incorrecto do público (deflagração de tocha incandescente).

Ygor Nogueira (Santa Clara) e Jhonder Cádiz (Famalicão) foram, respectivamente, punidos com dois e três jogos de suspensão na sequência das expulsões (directas) no jogo de sábado, nos Açores. Após a grande penalidade favorável ao Santa Clara, instalou-se a confusão, com os jogadores das duas equipas a envolverem-se em confrontos físicos.