Quinta na TV: Hilma, o início do fim dos nazis e Natália

Há também Ligações Selvagens, Estranhos Prazeres, A Oficina de Richard Hammond, Murder in the Wicked West e Midtjylland x Sporting.

CINEMA

Hilma

Filmin, streaming

O sueco Lasse Hallström (Gilbert Grape, As Regras da Casa, Chocolate) assina este biopic do ano passado que olha para a vida da também sueca Hilma af Klint (1862-1944), a pintora abstracta que foi das pioneiras desse estilo artístico no mundo ocidental, cuja obra caiu na obscuridade durante vários anos, até ter sido recuperada em 2013.

É uma empreitada familiar: as duas actrizes que Hallström usa para fazerem de Hilma ao longo dos anos são a sua filha, Tora Hallström, e a mãe dela (e esposa do realizador), Lena Olin. Estreia exclusiva Filmin.

Ligações Selvagens

AXN Movies, 19h22

Denise Richards e Neve Campbell fazem o papel de duas estudantes de liceu que acusam o seu orientador e professor de vela, interpretado por Matt Dillon, de violação. Kevin Bacon é um polícia destacado para investigar este crime nos subúrbios bastante ricos de Miami. Uma delas sempre deixou bem claro que se sentia atraída pelo professor, mas será que as duas, que sempre se odiaram, estão a mentir e combinaram bem a mentira, de uma forma altamente improvável?

Um thriller com toque neo-noir de 1998 assinado por John McNaughton, com um guião de Stephen Peters inspirado nas tragédias clássicas gregas,

Estranhos Prazeres

Fox Movies, 01h17

Kathryn Bigelow assina este thriller futurista de 1995, a partir de um argumento assinado pelo seu ex-marido James Cameron, bem como Jay Cocks. Nos últimos dias de 1999, numa Los Angeles onde reinam o crime e a violência (especialmente policial), o ex-polícia Lenny (Ralph Fiennes) dedica-se a traficar a “droga” mais consumida do momento: memórias.

Tudo se complica quando um disco com informações gravadas por uma prostituta assassinada que testemunhou um crime vai parar às mãos de Lenny. Ao mesmo tempo, o homicídio de um famoso rapper e activista paira no ar. O ex-polícia começa a investigar, mas acaba por se ver envolvido numa teia de chantagens, assassínios e violações. Para resolver o mistério poderá contar com a ajuda da sua melhor amiga, Mace (Angela Bassett). O elenco inclui também Juliette Lewis, Tom Sizemore, Vincent D’Onofrio e Michael Wincott.

DOCUMENTÁRIOS

A Oficina de Richard Hammond

Discovery, 21h

Em 2021, Richard Hammond, o especialista em automóveis e apresentador de televisão conhecido por Top Gear e The Grand Tour, abriu uma oficina chamada The Smallest Cog. É lá que se dedica ao restauro e reparação de carros clássicos. O reality show sobre as suas aventuras na oficina continua agora com a chegada da segunda época.

Murder in the Wicked West

ID, 22h

Casos de homicídios ocorridos em zonas remotas dos Estados Unidos são o foco deste reality show de crime real assinada por Tom Pollock que agora se estreia. Arranca com um episódio passado no estado do Utah, que envolve o desaparecimento de um rancheiro, com dinamite à mistura.

A Ascensão dos Nazis

RTP2, 22h56

Estreia da terceira época da série documental britânica realizada por Julian Jones que mostra como os nazis subiram ao poder e o que fizeram durante a Segunda Grande Guerra. Neste primeiro de três episódios, que arranca em 1944, começa a queda dos nazis. Nesse inverno, a Alemanha está a perder a guerra, só que Hitler não se quer render.

MÚSICA

Natália 100 Anos

RTP1, 22h43

A escritora e poeta Natália Correia nasceu em Setembro de 1923. Para assinalar os cem anos deste colosso da cultura portuguesa, várias vozes subiram, em Novembro, ao palco da Aula Magna para cantarem as suas palavras. Entre elas, Sofia Escobar, Viviane, Áurea, Ana Bacalhau, Katia Guerreiro, Mafalda Veiga, Maria João, Rita Redshoes e Amélia Muge. Tudo com música e direcção musical de Renato Júnior. A seguir, a RTP1 passa também Insubmissa, o documentário em duas partes de Joaquim Vieira e Filipa Martins.

DESPORTO

Futebol: Midtjylland x Sporting

SIC, 17h45

Na Dinamarca, o Sporting vai à segunda mão do jogo com o FC Midtjylland para a Liga Europa, num jogo arbitrado pelo eslovaco Ivan Kruzliak.