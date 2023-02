Podcast Azul. Vilma Reis quer contar a história do jornalismo indígena no Brasil

Neste episódio, ouvimos a jornalista e investigadora brasileira Vilma Reis. Siga o podcast do Azul nas aplicações habituais.

Temos lido inúmeras notícias sobre a destruição da Amazónia e a violação dos direitos humanos - até do direito à saúde - dos povos indígenas, como aconteceu com o povo Yanomami no Brasil, cuja crise tem origem numa verdadeira invasão das suas terras por garimpeiros ilegais em busca de ouro.

Mas as notícias que nos chegam são, em grande parte, relatadas com a visão de jornalistas que não fazem parte dos povos indígenas, olhando de fora para esta crise que é de sobrevivência tanto de um modo de vida como da própria floresta.

Neste episódio do podcast Azul, a convidada é Vilma Reis, jornalista brasileira especializada em jornalismo de Ciência, que está a fazer o doutoramento na Universidade de Coimbra sobre a história do jornalismo que fazem os povos originários sobre os problemas que os afectam.

Foto Vilma Reis mostra os retratos de Ailton Krenak e Mário Juruna Francisco Oliveira

