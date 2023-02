Imigrante moldovo agredido em Beja permanece nos cuidados intensivos

Um imigrante da Moldova, de 29 anos, terá sido agredido e deixado à porta do hospital de Beja em estado crítico na madrugada de terça-feira. Encontra-se em "situação clínica estacionária" e "em vigilância nos cuidados intensivos" do Hospital de São José, em Lisboa, informou ao PÚBLICO o gabinete de comunicação.

Depois de socorrido à porta do hospital alentejano, o cidadão moldovo, com sinais de espancamento, foi reencaminhado para a unidade hospitalar em Lisboa.

Contactada pelo PÚBLICO, fonte do Hospital José Joaquim Freitas, de Beja, explica que "a comunicação com o cidadão moldovo foi complicada" e, dada a gravidade dos ferimentos, este trata-se de "um caso singular". A Directoria do Sul da Polícia Judiciária confirmou, ao princípio da tarde, a investigação do caso, mas sem adiantar pormenores.

Entrevistado pela RTP e pela CNN Portugal, o presidente da delegação da Beja da Associação Solidariedade Imigrante, Alberto Matos, disse acreditar que as agressões se devem à exploração laboral de cidadãos moldovos e romenos, recrutados para trabalhos sazonais no sector agrícola. Já houve casos de imigrantes internados no hospital de Beja que pediram para "não regressarem à mesma casa" depois da alta hospitalar, por "sofrerem violência, exploração, não-pagamento", garantiu Alberto Matos à RTP.

Segundo a RTP, o cidadão moldovo vive em Beja há um mês.

