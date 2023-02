Sair da crise na habitação

1. Portugal atravessa uma grave crise de habitação. Há sempre quem beneficie com as crises, por isso não se estranham alguns negacionistas. Mas os factos falam por si. Ao contrário do que acontecia há 50 anos, temos hoje mais casas do que famílias. O último censo contabilizou mais de 5,9 milhões de fogos para 4,1 milhões de agregados domésticos. Do milhão e oitocentos mil fogos a mais, um milhão e cem mil são residências secundárias e setecentos e vinte mil estão vagos. No entanto, milhares de famílias não têm hoje uma habitação condigna.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt