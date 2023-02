Habitação: tanta revolução já cansa

“Comunista”, “bolivariano”, “estatizante”, próprio do PREC, “socialismo radical”... O programa da habitação de António Costa suscitou uma inflamada adjectivação por causa da defesa da propriedade privada e do papel do Estado que pode dar muitos cliques, mas que parece ter pouca ou nenhuma adesão à realidade. Afinal, quem nos trouxe aqui foi o Estado que tem um dos mais ínfimos parques habitacionais públicos da Europa (2%) e que tem permitido que o mercado “funcione” nas grandes cidades com os resultados que estão à vista.

