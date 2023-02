Uma Lisboa em miniatura feita por um bombeiro está agora em exposição

Obra conhecida como a “maqueta do bombeiro”, do início do século XX, retrata uma parte da capital e foi construída durante 26 anos por um então bombeiro municipal.

O bombeiro Luís Caetano Pereira de Carvalho (1862-1933) levou 26 anos para concluir a sua obra, mas o resultado é extraordinário. Uma maqueta em madeira de uma parte da capital portuguesa está, desde esta quarta-feira, em exposição no Palácio Pimenta do Museu de Lisboa.

Luís Caetano foi construtor civil, mestre carpinteiro e 2.º comandante do Corpo de Bombeiros Municipais de Lisboa. Artes e saberes que acabaram por ser fundamentais para levar a cabo a sua obra, que tem 2,21 metros de cumprimento e 0.89 metros de largura, à escala de 1:1000.

Segundo o texto publicado no site da Museu de Lisboa, a “’maqueta do bombeiro’, como é tratada carinhosamente” pela equipa do museu, retrata uma parte de Lisboa situada entre o Terreiro do Paço e o Regueirão dos Anjos, tendo como limites laterais o Castelo de S. Jorge e o miradouro de Nossa Senhora da Graça (a nascente) e o Largo do Corpo Santo e a Praça dos Restauradores (a poente).

A maqueta integra o acervo da Câmara Municipal de Lisboa (CML) desde 1954 e foi objecto de uma investigação levada a cabo por técnicos do Museu de Lisboa e do Regimento de Sapadores Bombeiros Municipais, por especialistas na história do socorro na cidade e por familiares de Luís Caetano Pereira de Carvalho.

A obra, integralmente feita em madeira policromada, “é um documento fidedigno da cidade nas primeiras décadas do século XX, em que todos os prédios foram criteriosamente estudados pelo autor e representados com as características e as cores que detinham à altura”.

No decurso da exposição, o Museu de Lisboa irá editar um livro com o resultado da investigação.