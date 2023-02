Harry e Meghan “protagonizam” episódio de South Park, mas não vão processar a série

No episódio da série de humor norte-americana, os duques de Sussex fazem uma digressão à volta do mundo para pedir privacidade.

Os duques de Sussex foram alvo de muito humor nos últimos três anos, depois de terem abandonado os deveres reais e, sobretudo, depois de terem revelado a intimidade em entrevista à Oprah, no documentário da Netflix e no livro de memórias de Harry. Agora, o casal aparece protagonizar um episódio da série animada norte-americana South Park, onde duas personagens, semelhantes a Harry e Meghan, percorrem o mundo a pedir privacidade.

Apesar da caricatura, os duques, a viver na Califórnia, EUA, não se mostraram ofendidos e não vão processar a série, como reportou inicialmente a imprensa tablóide britânica. “É francamente ridículo. Totalmente sem fundamento, notícias aborrecidas”, classifica um representante do filho de Carlos III, em declarações ao The Guardian.

No episódio, a princesa do Canadá, como lhe chamam, é descrita como “uma actriz, influencer e vítima”; enquanto o marido, o príncipe, escreveu um livro a falar sobre a família e a queixar-se da comunicação social. Intitulado The Worldwide Privacy Tour, o episódio mostra o casal a percorrer o mundo no seu jacto privado com uma campanha, que visa o fim do falatório sobre ambos. Os desenhos animados percorrem cidades como Paris, e países como a Índia ou a Austrália com cartazes onde se lê “Parem de olhar para nós” e “Queremos privacidade”.

South Park just destroyed Harry and Meghan pic.twitter.com/R1zzyrx50x — Jack Posobiec ???? (@JackPosobiec) February 16, 2023

A série satírica mostra, ainda, o príncipe a tocar na rua em frente a sua casa e a gritar com quem se detém a observá-lo: “Para que estão a olhar? Nunca ouviram falar de privacidade?” Já a personagem da duquesa é responsável por um espectáculo de fogo de artificio e queixa-se: “Quantos príncipes e as suas mulheres têm de viver neste pesadelo?”

South Park ROASTED Harry & Megan - and they’re apparently PISSED off about it. Mad because it’s true pic.twitter.com/atK3Lekz5b — E (@ElijahSchaffer) February 21, 2023

Não tardou até que se noticiasse que Harry e Meghan estavam aborrecidos com a forma como foram retratados pelos criadores de South Park, Matt Stone e Trey Parker. O britânico The Spectator dizia, nesta terça-feira, que a nora de Carlos estava “aborrecida e assoberbada” com o episódio da série e até se tinha recusado a vê-lo por completo.

A cadeia de televisão norte-americana Fox News ia mais longe, o episódio podia chegar a tribunal. “De acordo com fontes próximas dos antigos membros da realeza, parece que, como tantas coisas com Meghan e Harry, isto pode ter trazer consequências legais”, alegava o comentador real Neil Sean. De acordo com Sean, os advogados do casal estariam a analisar o episódio para ver o que podia ser contestado.

Again, South Park destroys Harry and Meghan ?? pic.twitter.com/9YfUU04LVC — Memes Like Crazy (@memeslikecrazy) February 17, 2023

Não se espera que Harry e Meghan reajam publicamente ao episódio, já que, desde o lançamento do livro de memórias Na Sombra, têm estado mais resguardados. A família real também não teceu quaisquer comentários sobre a polémica obra, onde o duque de Sussex revelava detalhes não só da sua intimidade, como sobre o pai e o irmão, William.

Falta saber se o casal e os filhos, Archie e Lilibet, estarão presentes na coroação de Carlos III e da rainha consorte Camila, agendada para 6 de Maio, na Abadia de Westminster, em Londres.