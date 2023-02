Aprender a fazer borscht e ajudar a Ucrânia, dia 24 em Lisboa

Descobrir os segredos do borscht, a célebre sopa de beterraba que é um símbolo da gastronomia ucraniana, é uma das propostas do dia dedicado à Ucrânia que a Associação Pão a Pão organiza esta sexta-feira, dia 24, assinalando um ano do início da invasão russa.

Na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, os alunos do curso de restauração Mezze Escola Alina Petrashenko, Antonina Zharkov e Diana Kucher vão dirigir uma masterclass de cozinha ucraniana (entre as 17h45 e as 18h45) ensinando a fazer não apenas o borscht, que no ano passado entrou para a entrou para a lista da UNESCO do Património Cultural Imaterial em perigo,​ mas também o pampushka (pão de alho), com apresentação do chef André Magalhães.

A seguir, entre as 19h e as 20h, vai ser possível conviver com os alunos do Mezze Escola Ucrânia e provar vários outros petiscos deste país: baklazhanna ikra (pasta de beringelas com tostas), salo (pickles de pepinos bebé, toucinho e pão preto), varenyky (ravioli com couve), deruny (pataniscas de curgete com salmão e natas) e medovyk (bolo de mel em camadas). E ainda descobrir a música da Ucrânia com os Lita, um grupo de jovens refugiados que se juntam para tocar música popular do seu país.

Antes da parte do programa dedicada à música e à comida haverá um debate (das 14h às 17h30) no qual se discutirá a forma como temos acolhido em Portugal os 57 mil deslocados de guerra que já chegaram ao nosso país, e que permitirá fazer um balanço do que tem acontecido até aqui e tirar lições para o futuro.

A conversa, com moderação do jornalista da TSF Ricardo Alexandre, junta a ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares Ana Catarina Mendes, o director do serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS), André Costa Jorge, Tetiana Ovinnikova, deslocada de guerra, e Pavlo Sadhoka, presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal.

Um dos objectivos desta iniciativa é recolher fundos para continuar a ajudar os ucranianos atingidos pela guerra. Para isso, a Associação Pão a Pão lança um pedido de donativos, que podem ser feitos através de MBWay para o número 912706494 ou para o IBAN PT50 0036 0063 9910 0091 7091 9, com a indicação “Ucrânia, 1 ano depois”. As receitas angariadas destinam-se integralmente a ajudar o Hospital Pediátrico Ohmatdyt, em Kiev, a capital ucraniana.